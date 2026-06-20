歐盟擬立法推動供應鏈多元化　加速企業降低對華依賴

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）6月19日說，歐委會將提議一項新法，要求歐盟企業實現關鍵供應來源多元化。不過，她也說，如果企業積極降低對中國依賴風險，就無須立法。



路透社報道，歐盟各領導人19日在布魯塞爾舉行的會議上，一致同意歐盟執行機構應與歐盟主要貿易夥伴就「全球宏觀經濟失衡」問題展開對話，並評估是否需要採取新的貿易措施。

雖然峰會結論並未直接點名中國，但各方焦點顯然是中國。

2026年6月19日，比利時布魯塞爾，各領導人出席峰會後，歐盟理事會主席主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）祝賀塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）擔任歐盟輪值主席國。（Reuters）

馮德萊恩稱，因為企業降低風險的速度過慢，歐委會將提出促進供應來源多元化的措施。中國去年利用它在關鍵礦產加工領域的主導地位，對稀土實施出口限制，進一步突顯相關風險。

馮德萊恩說，最理想的情況是企業主動加大「去風險」力度，這樣便無須立法。她表示：「情況仍有待改善。我們已經看到數據，數據說明一切，我們必須重新平衡雙方關係。」

主持本次峰會的歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）說，與中國保持接觸至關重要，但每天高達10億歐元（約89億港元）的貿易逆差「根本不可持續」。

2026年6月19日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟領袖峰會後向媒體發表講話。（Reuters）

科斯塔說：「我們不能一味地提出這個問題，卻始終看不到具體進展。遺憾的是，迄今為止，中方並未拿出實際行動。」

七國集團（G7）17日在法國舉行的峰會發表《關於保障關鍵礦產供應鏈宣言》，正式成立「G7關鍵礦產韌性與生產聯盟」，旨在應對供應鏈風險並降低對單一供應方的依賴。對此，中國敦促G7尊重市場經濟原則和國際貿易規則，而不是熱衷於搞「小圈子」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

