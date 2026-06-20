世界盃｜尼馬因傷未上陣　巴西總統笑稱：入選國家隊但WFH的球員

巴西6月19日（香港時間20日）在2026世界盃分組賽以3：0擊敗海地，取得今屆首場勝仗。球星尼馬（Neymar Júnior）則因為因小腿傷勢而繼續缺席比賽，總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）同日稍早時在一個活動上開玩笑稱，前者是世界上第一個被徵召入國家隊，但卻「在家工作」的球員。



法媒及英國《太陽報》（The Sun）美國版19日報道，尼馬是巴西隊史上最佳射手，但他因小腿受傷缺席比賽，錯過了對陣摩洛哥及海地的賽事，甚至直到17日才重返隊伍，與隊員一起訓練。

盧拉19日在一間醫院出席活動時，一名男童提起尼馬的名字。對此，前者即時回應指：「尼馬？他根本就沒上場！」他又開玩笑指，尼馬入選隊伍，但因傷長期缺席，根本是足球界的「在家工作」。

報道指，尼馬雖然是巴西隊不可或缺的一員，但由於他此前被診斷出右小腿受傷等一系列傷患，這次他入選國家隊還是讓部份人感到意外。

巴西大勝海地後，將於6月24日迎來小組賽最後一場比賽，在邁阿密對陣蘇格蘭。