世界盃｜美國兩球挫澳洲　超級碗功臣兒子成英雄

世界盃D組第二輪賽事，東道主美國以兩球擊敗澳洲，取得兩連勝兼晉身32強。其中為美國攻入第二球的後衛費文（Alex Freeman）原來大有來頭，其父安東尼奧費文（Antonio Freeman）為美式足球員，並贏得美式足球的最高榮譽超級碗（Super Bowl）。



英國廣播公司（BBC）及ESPN等傳媒6月20日報道，安東尼奧在90年代效力美式足球聯盟（NFL）球隊綠灣包裝工（Green Bay Packers），更帶領球隊奪得1997年的超級碗。

圖為1997年1月26日，綠灣包裝工（Green Bay Packers）球員安東尼奧費文在美式足球超級碗上陣。而在近三十年後，其兒子在世界盃主場出戰兼取得入球。（Getty Images）

而在該屆賽事後近30年，費文的名字再次成為焦點。這名年僅21歲、效力西甲球隊維拉利爾（Villarreal）的球員在對澳洲的賽事後形容今次是圓滿的家庭時刻，稱父親和自己可以在不同方面有好發展，並對有個如此成功的父親可以指導自己面對如此時刻。

2026年6月19日，世界盃D組賽事美國對澳洲，圖為美國後衛費文（Alex Freeman，右）為球隊頂入第二球後與隊友慶祝。（Reuters）

美式足球在美國受歡迎程序一直高於足球，再加上父親的成就，令費文起初難以選擇走上足球員之路。他去年曾透露，自己原先將對足球之愛藏於心中，但獲母親及繼父的鼓勵下，再加上父親的認可，決定追逐夢想，最終取得如今的成就。

費文認為，自己的例子就是象徵大家需永不放棄，一直追尋並把握可能只得一次的機會。

事實上對費文而言，為美國在世界盃上陣及取得入球原本可能是遙不可及的夢想。在四年前於卡塔爾舉行的世界盃，他仍在美職聯球會奧蘭多城（Orlando City）的預備組上陣，甚至在大半年前，沒有太多人討論他入選的可能。直到阿根廷籍教練普捷天奴（Mauricio Pochettino）成為美國隊主帥後，就大組青春班備戰今屆賽事。

2026年6月19日，世界盃D組賽事美國對澳洲，圖為美國後衛費文（Alex Freeman）為球隊頂入第二球瞬間（Reuters）

費文在2025年首度成為「大國腳」，自此進步神速，並協助美國打入美洲金盃賽。普捷天奴形容，費文願意學習及接受他人意見，認為對方有潛質成為世上其中一位最出色的後衛。

安東尼奧和費文走上不同的足球之路，但前者見到兒子踏上世界足球的最高舞台，絕對感到驕傲無比。