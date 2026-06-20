與意大利總理隔空交鋒　特朗普：她支持率低　想藉我提振民望

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪指意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在七國集團（G7）峰會上「乞求與他合照」後，梅洛尼拍片批評他亂講，特朗普6月20日發文反擊，重申梅洛尼多次請求與他合照，又指對方在國內支持率低，想藉與他重修舊好來提振民望。



特朗普在社交網站發文指「在法國的G7峰會期間，意大利總理梅洛尼一再請求與我合照，她在國內支持率不佳，這可能是因為她在阻止伊朗取得或研發核武的問題上，她拒絕了美國（在這事上，北約也持同樣立場！）。」

特朗普續指美國是「真正熱愛並保護意大利的國家」，並再批評梅洛尼指「她甚至不讓我們（美軍）使用意大利的簡易機場或跑道，這造成在後勤方面的巨大不便，要知道美國每年投入數以千億美元來保護意大利以及其他所謂北約盟友。如今在美國軍事擊敗伊朗後，她又想做回朋友，以此來『提振數字（支持率）』，不了，謝謝!!!」

兩人6月中在G7峰會上見面，意大利電視台後來採訪特朗普，報道指，特朗普稱梅洛尼當時「乞求我和她合照。她很想和我合照。我本來不會答應，但我同情她。」

此引來梅洛尼拍片反擊，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）並取消原定的美國行程，指「特朗普總統對梅洛尼總理的嚴重冒犯言論，冒犯了整個意大利」。

梅洛尼在影片指「特朗普的說法是完全捏造。坦白說，我感到震驚。我不明白美國總統為何如此對待他的盟友，而且這也不是第一次了。」

她續說「我只能說，令人失望的是，他對西方和美國的敵人卻沒有表現出同樣決心，反而對該些敵人領袖更加寬容。他應該記住一點：我或意大利，也從不乞求。」

↓ 梅洛尼指「我或意大利，也從不乞求」 ↓

特朗普與梅洛尼同屬右翼，在應對非法移民等立場上較相近，曾經關係友好，梅洛尼一度被視為華府與歐盟之間的「橋樑」，但近月兩人在伊朗議題上愈見失和，例如特朗普公開批評意大利不肯在對伊戰爭一事上援助美國，未開放讓美軍使用軍事基地。