遊日注意！日本7月上調外國人簽證費5倍 單次730元 多次1460元
撰文：王海
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據共同網報道，日本政府6月19日（周五）舉行的內閣會議確認，7月起將訪日外國人簽證費提高至原來的5倍。每次入境均需重新申請的單次有效簽證費用將從3000日圓（約146港元）上調至15000日圓（約730港元）；有效期內可多次入境的多次簽證費用將從現時的6000日圓（約292港元）上調至約30000日圓（約1460港元）。
據報道，這將是自1978年以來，日本政府首次上調簽證費。
日本外相茂木敏充在記者會上表示，上調簽証費是為了應對物價上漲和匯率變動。他指出：「不認為這一措施會立即對入境旅遊產生影響。」
報道指，此前曾有觀點指出，日本的簽證費與七國集團（G7）等主要國家相比偏低。
據日本國家旅遊局數據，2025年，日本接待的國際旅客數量達到破紀錄的4,270萬人次，比2024年創下的3,690萬人次的最高紀錄增長超過15.8%，這也是入境遊客數量首次超過4,000萬人次。
日本政府據報2025年就表示有意調高簽証費，政府當時認為，提高簽證費不太可能會讓遊客卻步，反而可能有助於緩解過度旅遊帶來的影響。
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