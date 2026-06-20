遊日注意！日本7月上調外國人簽證費5倍　單次730元　多次1460元

據共同網報道，日本政府6月19日（周五）舉行的內閣會議確認，7月起將訪日外國人簽證費提高至原來的5倍。每次入境均需重新申請的單次有效簽證費用將從3000日圓（約146港元）上調至15000日圓（約730港元）；有效期內可多次入境的多次簽證費用將從現時的6000日圓（約292港元）上調至約30000日圓（約1460港元）。



據報道，這將是自1978年以來，日本政府首次上調簽證費。

2026年6月16日，日本東京，民眾在商業區行走。（Reuters）

日本外相茂木敏充在記者會上表示，上調簽証費是為了應對物價上漲和匯率變動。他指出：「不認為這一措施會立即對入境旅遊產生影響。」

報道指，此前曾有觀點指出，日本的簽證費與七國集團（G7）等主要國家相比偏低。

據日本國家旅遊局數據，2025年，日本接待的國際旅客數量達到破紀錄的4,270萬人次，比2024年創下的3,690萬人次的最高紀錄增長超過15.8%，這也是入境遊客數量首次超過4,000萬人次。

2012年2月10日，日本東京，圖為東京鐵塔及週邊地區的全景。（Getty）

日本政府據報2025年就表示有意調高簽証費，政府當時認為，提高簽證費不太可能會讓遊客卻步，反而可能有助於緩解過度旅遊帶來的影響。