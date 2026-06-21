萬斯啟程前往瑞士　伊朗議長率團抵蘇黎世　料周日舉行會談

美國副總統萬斯（JD Vance）已啟程前往瑞士，他表示美國將在那裏嘗試建立與伊朗談判的框架，並可能在核問題上取得進展。與此同時，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）率領的伊朗代表團已抵達瑞士，有伊方官員警告稱，假如不先解決黎巴嫩問題，談判將無法取得進展。



據美媒報道，萬斯在出發前表示：「我們最高層的政治領導層將參與其中，當然，技術團隊將留在當地參與談判。」

萬斯指，他只能在瑞士停留「一兩天」，但他希望能在伊朗核問題談判方面取得進展。

萬斯強調，首要任務之一是推動黎巴嫩停火，黎巴嫩近日再次遭到以色列導彈攻擊。萬斯說，這種情況「我們只能持續關注」。

萬斯認為核問題與黎巴嫩問題是他會專注於處理的兩大議題，他相信伊朗代表團亦有他們認為需要處理的議題。

伊朗代表圖抵達瑞士蘇黎世：

據伊朗國營媒體6月20日報道，伊朗代表團已抵達蘇黎世，將與美國舉行會談。

會談將在瑞士山區比爾根施托克渡假村舉行。

代表團由伊朗首席談判代表，議會議長卡利巴夫率領。

路透社引述巴基斯坦政府消息報道，預料美伊雙方將於21日（周日）較後時間展開談判。