萬斯：美伊最終協議60日限期已開始　逾1250萬桶石油已通過海峽

美國副總統萬斯（JD Vance）6月18日（周四）表示，美伊諒解備忘錄內為最終達成協議所規定的60日限期，已從周四正式開始。伊方暫停對霍爾木茲海峽船隻的開火，目前則已有逾1,250萬桶石油通過該海峽。萬斯亦指自己不擔心若美伊協議失敗成為替罪羊，並稱以色列需要接受美伊和平進程。



總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前17日在G7峰會上開玩笑表示，如果美伊協議成功，他會將功勞歸於自己，如果失敗，就會讓萬斯承擔責任。

對於特朗普的言論，萬斯在周四的白宮記者會上回應稱，自己「一點都不擔心」會成為伊朗協議失敗的替罪羊，稱「我想總統只是在開玩笑，他經常這樣。」

2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行記者會。（Reuters）

萬斯亦斥責以色列對美伊協議的批評，稱特朗普目前是全世界唯一一位同情以色列的國家元首，且以色列的大部分防禦性武器都是通過美國資助獲得。

2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

萬斯稱，「任何認為以色列最大問題是美國總統的人都應該醒醒，認清以色列的現實處境。」