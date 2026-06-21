美國新書爆料：貝森特曾批澤連斯基小混蛋及「啪藥的戇豆先生」

美國《紐約時報》兩名記者推出新書，6月23日將面世，據外媒報道，新書爆料美國財長貝森特（Scott Bessent）曾建議總統特朗普（Donald Trump）不要在白宮接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），更形容澤連斯基是「小混蛋」（little fxxker）、「啪藥的戇豆先生」（Mr Bean on crack）等。



新書名為《政權更迭》（Regime Change，暫譯），由《紐約時報》記者Maggie Haberman及Jonathan Swan撰寫。

紐約時報記者新書《政權更迭》（Regime Change，暫譯）（購物網站）

2025年2月，澤連斯基訪問美國白宮，與特朗普上演一場災難式會面，據《衛報》報道，新書內容談到在會面前，特朗普數名幕僚已經擔心場面會失控，時任白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）曾向澤連斯基方面傳達訊息，指對方應穿西裝前來，但並未成功。在後來的會面中，特朗普曾對澤連斯基未穿西裝感不滿。

新書又指，貝森特當時建議不要讓澤連斯基到訪白宮，指「我跟這小混蛋（little fxxker）交過手…… 他很狡猾，就像歐洲人的特殊需求兒童（special-needs child），他的行為舉止就像嗑藥的戇豆先生（Mr Bean on crack）。」

在災難式的會面後，貝森特向美媒指，澤連斯基犯下「外交上的最大烏龍波之一」（one of the great diplomatic own goals），又指「我很震驚，震驚澤連斯基總統竟會這樣走進橢圓形辦公室，這樣與總統、副總統交談，但更重點的是，如此不尊重美國人民。」

美國財政部暫時未有回應。

新書：貝森特澤連斯基互相指責45分鐘

《政權更迭》一書也談到在災難式會面前，貝森特曾前往烏克蘭首都基輔，敦促澤連斯基簽署有關礦產的協議，結果並不理想，兩人互相指責45分鐘，當時貝森特才剛上任沒多久，就和澤連斯基爆發激烈爭吵，最後更看著澤連斯基說：「你他X的想做什麼？」（What the fxxk do you want to do?）

貝森特也因協議的措辭問題而與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出現爭拗，陷入僵局，特朗普最後找來副總統萬斯的妻子烏莎（Usha Vance）審查烏克蘭方面對礦產協議的修改，她是一名耶魯法學院的畢業生，看完後形容文件「糟糕透頂」，並用鉛筆在上面作修改。

這本新書更指，貝森特過去曾把特朗普比作許多共和黨人心中最可怕的進步派「惡魔」，曾向同事指「特朗普讓他想起他的舊上司，傳奇投資者、民主黨主要金主索羅斯（George Soros）」，指他們是「一樣的生物（They are the same animal）」。