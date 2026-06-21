世界盃｜墨國謀殺案創十年新低　毒梟疑休戰？　專家：先專心賺錢

路透社報道，自6月11日墨西哥首場賽事世界盃賽事舉行以來，當地謀殺案大幅減少。分析人士指出，販毒集團似乎達成了「世界盃休戰」協議以專注於賺錢，令該國謀殺案數量降至十年來新低。



政府數據顯示，6月11日墨西哥全國僅錄得30宗謀殺案，創下總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）2024年10月上任以來單日謀殺案數量新低；至6月16日更跌至27宗，屬十年來最低。舉辦賽事的墨西哥城及瓜達拉哈拉（Guadalajara）各僅報一宗謀殺案，蒙特雷（Monterrey）更錄得零兇殺案。

圖為2026年2月22日，墨西哥毒梟Nemesio Oseguera Cervantes被擊斃後，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的城市薩波潘（Zapopan）有汽車被縱火，軍人加強對路上司機檢查。（Reuters）

墨西哥安全分析師David Saucedo指出，販毒集團似乎選擇在世界盃期間暫緩衝突，以專注在更有利可圖的活動上。此外，聯邦政府亦暫停了針對大型販毒集團的高調拘捕及掃毒行動，避免觸發毒梟報復。

據美媒報道，預計世界盃期間販毒集團將通過勒索當地食肆、酒店等商家而獲得可觀利潤。

今年2月，綽號「金髮男」（El Mencho）的墨西哥著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes）遭擊斃，曾引發導致70人死亡的暴力衝突事件，外界一度憂慮墨西哥會因此失去世盃主辦權。