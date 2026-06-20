世界盃2026｜克羅地亞最性感球迷再現賽場　四年前卡塔爾一戰成名

世界盃四年一度，每屆都有狂熱球迷成為全球話題。克羅地亞的Ivana Knoll於4年前的卡塔爾世界盃無視伊斯蘭國家的「禁露令」，憑一襲性感衣著而人氣急升。來到今屆世界盃，Ivana Knoll在克羅地亞對英格蘭的L組分組賽再度亮相，火辣的身材再次吸引攝影師的眼球。



達拉斯的酷熱天氣正好讓Ivana Knoll性感示人，在克羅地亞對英格蘭一役，她脫掉外衣後，僅以一件火辣的透視馬甲上衣搭配牛仔短褲，瞬間吸引全場攝影師與球迷的目光。雖然克羅地亞最終以兩球落敗，但她的心情並未受影響，頻頻對着鏡頭展露燦爛笑容，更用雙手比劃愛心手勢，隨後亦在個人社交媒體分享自己慶祝國家隊入球的片段。

這名克羅地亞模特兒早已是體育界的話題女王。幾周前的F1邁阿密站，Ivana Knoll現身賽車場，連麥拿倫車隊的機械師在她身旁經過時，亦被拍到目瞪口呆的模樣。至於Ivana Knoll的「成名作」則是2022年世界盃，她的衣著在民風保守的卡塔爾裏顯得非常瘋狂，更引來抨擊，但已定居邁阿密的她豁達表示：「凡事都有好有壞，反正我根本不在乎別人看法。」

經歷卡塔爾世界盃之後，Ivana Knoll重拾最愛的音樂，加上「自帶話題」，她現時頻頻獲邀到拉斯維加斯及F1等大型活動擔任DJ。上周看完克羅地亞對英格蘭一戰，她當晚隨即移師達拉斯當地一家酒吧打碟狂歡。