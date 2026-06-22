哥倫比亞總統大選次輪投票　親美右翼候選人略領先

哥倫比亞大選次輪投票正在點票。據國家選舉登記處數據顯示，在已統計的近95%選票中，右翼候選人德拉埃斯普里利亞（Abelardo De La Espriella）的得票率略低於50%。而他的對手、左翼候選人塞佩達（Ivan Cepeda）則落後約36.8萬張選票，得票率為48.4%。第二輪投票中得票最多候選人當選，新任總統預計8月宣誓就職。



路透社報道，47歲的德拉埃斯普里利亞提出嚴厲打擊犯罪，終止與武裝團體的和平談判，並大力發展哥倫比亞的石油和天然氣產業。

63歲的塞佩達則誓言將繼續執行前總統佩特羅（Gustavo Petro）的政策，包括向窮人發放國家退休金、推行工會支持的勞工改革、與同國家對抗數十年的武裝團體進行和平談判，以及暫停新的石油計劃。

2026年6月21日，哥倫比亞首都波哥大，人們在哥倫比亞最大的投票站Corferias參加第二輪投票。（Reuters）

德拉埃斯普里利亞將該國的經濟及安全困境歸咎於佩特羅，並誓言降低稅收，將政府規模縮減至多40%。但他同時表示，將保留佩特羅提出的23%最低工資成長政策，以及其他一些廣受歡迎的社會福利措施。

但無論誰贏得大選，都將面臨高額公共債務和分裂的國會，這可能會阻礙改革方案的推進。