威廉王子44歲生日曬父女合照　獲讚「世上最好爸爸」

英國威廉王子（Prince William）6月21日迎來44歲生日，恰巧碰上父親節，妻子凱特王妃（Kate Middleton）與3名子女喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis）獻上祝福，凱特王妃更在社交平台分享威廉王子與和夏洛特公主的合照，寫道：「祝全世界最棒的爸爸生日快樂，也祝父親節快樂！我們非常愛你。」最後以凱特、喬治、夏綠蒂、路易的名字開頭縮寫署名：「C、G、C和L」，還附上兩顆粉紅色愛心表情符號。



肯辛頓宮官方社交平台周日分享一張從未公開過的照片，只見威廉身穿威爾斯衛隊的鮮紅色軍服，在肯辛頓宮花園中摟着11歲的夏綠蒂公主。這張照片拍攝於上周為英王查爾斯三世慶祝官方生日的「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）結束後，父女倆對着鏡頭微笑，場面溫馨。

此外，英國王室官方社交帳號同日亦發文，祝賀威廉44歲生日快樂，並分享查理斯三世（King Charles III）和威廉的父子合照，照片拍攝於去年10月，兩人一同出席倫敦自然史博物館活動，展現父子情誼。

該帳號的另一則訊息寫道：「祝賀所有父親，也想念那些今天無法與父親團聚的人。」附上的照片則是拍攝於1971年，當時的查爾斯王子在林肯郡完成英國皇家空軍訓練後，與父親合影。

威廉作為英國王位第一順位繼承人，近年肩負起愈來愈多王室職責。但去年他在Apple TV+節目《The Reluctant Traveler》中表示，家庭始終是人生最重要的事。