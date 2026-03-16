威廉王子趁英國母親節發文　稱每天思念亡母戴安娜

英國威廉王子（Prince William）於3月15日英國母親節發文稱，每天都思念亡母王妃戴安娜（Princess Diana），祝願所有人母親節快樂。他並上載一張與母親的舊照。英國天空新聞報道，該張照片攝於1984年，相中戴安娜與當時僅2歲的威廉，在格羅斯特郡（Gloucestershire）的王室大宅合照，身處花海之中。



圖為英國威廉王子（Prince William）在社交平台發布與亡母戴安娜王妃（Princess Diana）的舊照。英國天空新聞報道，該張照片攝於1984年，相中戴安娜與當時僅2歲的威廉，在格羅斯特郡（Gloucestershire）的王室大宅合影。（X@KensingtonRoyal圖片）

威廉在肯辛頓宮的社交帳號發文稱，於母親節當日以及每一天，都思念著母親。謹向所有緬懷摯愛的人們致以節日問候，祝願母親節快樂。

為慶祝母親節，英國王室也在社交媒體上分享了一些照片，其中包括一些已故女王伊利沙伯二世的舊照。其中一張照片攝於1953年，她與兒子、目前的英王查理斯三世（King Charles III），以及女兒安妮公主（Princess Royal Anne）在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）合影。照片中，三人坐在花園長椅上，女王的柯基犬Sue在背景中。