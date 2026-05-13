凱特王妃患癌後首度外訪　赴意大利推廣幼兒教育｜多圖

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）2024年3月宣布患上癌症，其後接受治療並宣布病情已緩解。凱特王妃本周將出訪意大利城市瑞吉歐‧艾密莉亞（Reggio Emilia），以推動她一直心繫的幼兒教育，這亦是她患癌後的首度外訪。



《英國廣播公司》（BBC）5月13日報道，凱特王妃一位助手表示：「毫無疑問，這對王妃來說是一個意義非凡的時刻。2026年會有很多亮點，但這是她康復後的首次正式國際訪問，對她來說確實是一個非常重要的時刻。」

凱特王妃一直致力提高民眾對幼兒教育重要性的認識，而瑞吉歐‧艾密莉亞之所以被選為目的地，正是因為那裏對兒童早期發展給予大力支持。

列治奧方法（Reggio Emilia Approach）是源自當地的教育理念，專注於學前教育和小學教育。

據美媒報道，列治奧方法的重點在於創造力、培養人際關係和實踐探索。這些都是凱特王妃透過她自己的皇家幼兒基金會中心的工作所提倡的主題。

據報道，這可能是她一系列國際考察之旅的開端，這些考察將前往那些在幼兒教育發展方面擁有獨特方法的地區。

凱特王妃的助手指：「她（凱特）希望考察世界各地的其他模式，真正開啟一場全球對話。作為她患病後的首次國際訪問，理應聚焦於她致力於在未來幾十年中持續提倡的議題。」

報道指，在這次訪問中，凱特王妃將走訪瑞吉歐‧艾密莉亞，這座位於意大利北部城市的學校和項目，與教育工作者、家長和孩子們進行交流。