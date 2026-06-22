美伊談判‧有片｜伊方拒握手合照一度拉隊離場　抗議特朗普威嚇

美伊雙方談判代表團6月21日於瑞士琉森湖畔比爾根山（Bürgenstock）舉行談判，期間伊方突然暫停與美方的談判，還拒絕了原定與美方談判代表的握手和合照。原因是美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發貼文，要伊朗立即停止黎巴嫩代理人（意指真主黨）的行動，他恫言：「如果它們不停手，我們將再次狠狠打擊伊朗。就像上周那樣，而且會更猛烈！」



伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）發布的一段影片顯示，由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）率領的伊朗代表團，在預定的媒體互動環節開始前離開了擁擠的會場。

報道指，伊方多次拒絕組織者和美國官員的握手儀式請求，並表示他們不會與美方代表一同出現在媒體活動上。之後，美國副總統萬斯（JD Vance）和其他美國官員與巴基斯坦和卡塔爾的調解員一同參加了原定的合影環節。伊朗代表團在媒體活動結束後才再次進入會場，而美方則要求延後5分鐘，以便記者在談判開始前離開。

然而，美媒Axios引述一位在場美國官員報道，伊朗代表最初是同意共同合影並發表新聞聲明，「但伊方在看到現場記者人數後便離開了，之後又透過國家媒體發布了不實的消息」。

阿拉格奇6月21日與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）低聲交談了幾句，隨後轉身與伊朗代表團一同離開。(網上截圖)

現場影片還記錄了另一個緊張時刻：阿拉格奇似乎與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）低聲交談了幾句，隨後轉身與伊朗代表團一同離開。謝里夫對此似乎感到驚訝錯愕，之後被拍到與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）交談。在此期間，萬斯也上前與他們交談。

據伊朗媒體稱，伊朗代表團就特朗普上述言論向美方提出抗議，同時離開會場，暫停了已經進行80分鐘的談判，轉向內部磋商。報道稱，伊朗方面正在制定適當的回應方案。另有伊媒指，特朗普的言論違反了17日簽署的諒解備忘錄。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）還警告美國「說話當心」。

儘管開局緊張，會談仍在繼續。會後，萬斯表示，如果德黑蘭願意「放棄成為區域不穩定的根源」並放棄核武野心，美國準備「從根本上改變」與伊朗的關係。他補充說，兩國現在都看到了一個「各方可以攜手促進和平與繁榮」的未來。

這次會談是在近期簽署的《伊斯蘭堡諒解備忘錄》框架下進行的，伊朗、美國、巴基斯坦和卡塔爾均參與其中，旨在緩和地區緊張局勢，並推進達成更廣泛的協議。