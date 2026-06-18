有片｜加拿大農場女主人一腳踢飛美洲獅徒手救回愛羊　驚險畫面曝

許多飼主在看到心愛的寵物面臨危險時，總會本能地奮不顧身、將自身安危拋諸腦後。近日一段驚險影片記錄下加拿大農場女主人，在一隻美洲獅闖入農場攻擊之際，英勇地一腳將猛獸踢開，成功救回愛羊的畫面，引發網友瘋傳。



農場主人摩爾（Gina Moore）公開的監視器畫面顯示，她飼養的奈及利亞侏儒山羊（Nigerian dwarf goat）差點命喪美洲獅口中。影片一開始，可以看到數隻山羊在穀倉內奔跑，接着一隻美洲獅緊緊咬住其中一隻山羊，試圖將牠拖走。畫面中還能聽見山羊在遭受攻擊時發出的淒厲尖叫聲。

美洲獅闖農場咬到小羊慘叫，女主人英勇地一腳將猛獸踢開，成功救回愛羊。（翻攝自X@DoctorLemma）

農場女主人英勇一腳踢飛美洲獅 監控畫面曝：

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短短幾秒後，摩爾衝進畫面，一邊大聲喝斥美洲獅離開，一邊毫不猶豫地踹了一腳，成功將牠趕跑。摩爾接受外媒採訪時透露，當下完全是靠腎上腺素在行動。「我知道美洲獅有可能轉而攻擊我，所以我心想，既然要出手，就一定要有效果」。

去年才失去小馬 女主人揭野生動物常在農場獵食原因

摩爾位於加拿大英屬哥倫比亞（British Columbia）的農場目前飼養鵝、牛以及4隻奈及利亞侏儒山羊。她透露，去年心愛的迷你馬遭到黑熊攻擊致死後，才購入這些山羊。她同時指出，自己一向非常重視農場動物的安全，但近年來熊和美洲獅開始愈來愈頻繁地出現在農場附近獵食，推測都市開發正在迫使野生動物離開原本的棲息地。

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