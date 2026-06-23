伊朗外交部：未在瑞士會談就核問題談判　IAEA返場需經伊議會批准

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）6月22日（周一）表示，伊朗在周日於瑞士舉行的美伊會談中沒有就其核計劃談判，也沒有接受任何新的承諾。巴蓋伊亦表示，伊朗將繼續依照現行程序與國際原子能機構（IAEA）合作，但須經伊朗議會批准及最高國家安全委員會的決議。



美國副總統萬斯（JD Vance）周一表示，美伊在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行的談判取得「非常好的進展」，稱伊朗已同意讓國際原子能機構人員入境視察，這對美國人而言是一個「重大里程碑」，也是永久終結伊朗核武計劃的第一步。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

美國財政部亦於同日，頒發一項有效期為60日的通用許可證，授權伊朗銷售原油、石化產品和石油產品，有效期至8月21日。該許可證還規定，如有必要完成銷售、交付或卸貨，伊朗石油可以進口到美國。

根據美伊上週簽署的諒解備忘錄，美國同意豁免伊朗原油、石油產品及其衍生商品的出口，以及所有相關服務，包括銀行交易、保險和運輸。