萬斯：伊朗同意IAEA返場為重大里程碑　解凍資金將用於買美產品

美國副總統萬斯（JD Vance）6月22日表示，美伊在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行的談判取得「非常好的進展」，稱伊朗已同意讓國際原子能機構（IAEA）人員入境視察，這對美國人而言是一個「重大里程碑」，也是永久終結伊朗核武計劃的第一步。



美伊22日結束首次就停火諒解備忘錄舉行的高級委員會會議。領導美方代表團的萬斯在離開瑞士前總結談判四大重點，稱伊朗同意讓IAEA監察人員重返「可能是我們作為美國人感到最激動的」進展。

在解凍伊朗資產方面，萬斯指美國與卡塔爾將擁有審批權，確保被解凍的伊朗資金只會用於購買美國的大豆、玉米及小麥供當地民眾使用，嚴防資金流向恐怖主義。

美國副總統萬斯2026年6月21日在瑞士出席與伊朗的會談（Pool via Reuters）

萬斯補充，華府正建立所謂「衝突降級機制」，目標是區域停火、真主黨停止攻擊以色列、避免局勢再度升級。

就談判當天雙方鬧不和令談判一度中斷，萬斯稱今次談判雖「有一點威脅、有一點抱怨，但談判最終繼續，且我們取得了很大進展」。

他為總統特朗普早前責罵伊朗總統辯護，指伊方先「說髒話」（trash talk），美方理所當然會作出反擊以正視聽。萬斯強調，雙方雖然尚未大功告成，但已為美國人民的利益奠定成功基礎。