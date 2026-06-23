伊朗同意建立霍爾木茲海峽溝通渠道　解凍伊資產協議已最終簽署

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，德黑蘭已同意就船隻通過霍爾木茲海峽一事建立溝通渠道，以避免在這條戰略水道上發生衝突與意外事件。他還表示，美伊已就解凍伊朗120億美元資產一事完成簽署程序，且根據在瑞士舉行的會談，美伊雙方都將保證黎巴嫩的領土完整。



路透社報道，特朗普6月22日（周一）表示，「如果伊朗不履行協議，或者他們的行為不端，我將採取一切必要措施。只要伊朗尊重我們，我們就不會有任何問題」。

2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊（左）與巴基斯坦總理夏巴茲（右）握手（Pool via Reuters）

特朗普還指，伊朗應該將解凍的資金全部用於從美國購買食品。「這筆錢將以購買他們急需的食物的形式回流。該國有9,100萬人口，卻無法餵飽他們。因此，我們解凍的這筆錢將流向我國農民」。

對此，伊朗中央銀行行長表示，根據現有協議，德黑蘭沒有義務向美國購買農業投入品，且剩餘的凍結資金未必僅用於購買必需品，伊朗也能夠購買其他非制裁商品。