立陶宛認識到「重大錯誤」　獻祭台灣終竹籃打水

當大國博弈越來越激烈緊張，小國的試錯成本也會越來越高。一次不當的言行，可能讓國家承受巨額損失，甚至可能讓經濟倒行。立陶宛就是一個典型。



據立陶宛國家廣播電視台（LRT）2月3日報導，立陶宛新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，允許台灣民進黨當局在立首都維爾紐斯設立所謂「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。在接受波羅的海通訊社（BNS）採訪時，她很直白地說道，「我認為立陶宛確實是一頭撞在火車頭上，結果栽了（jumped in front of a train and lost）。」

回顧中立關係的歷程，立陶宛算是用自我獻祭的方式尋求美西方的認同。2021年時，立陶宛設立了所謂「駐立陶宛台灣代表處」，公然挑釁中方主權。次年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，各國都在密切關注局勢都沒有發聲的時候，立陶宛跳出來支援台灣。2023年，立陶宛變本加厲，拒批中國外交官簽證，2024年更直接驅逐了4名中方外交人員。2025年以後，中立的外交管道徹底切斷。過去一年多，立陶宛的反華行徑就從沒停過，不僅多次發表錯誤言論，去年下半年，還鬧出中歐班列繞開立陶宛事件。

台灣駐立陶宛代表處於2021年11月正式掛牌成立。首任台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（右三）出席掛牌儀式。 （台灣外交部官網）

立陶宛為什麼這麼做？在立陶宛看來，美國把中國視為頭號競爭對手，歐洲也忌憚着中國，所以想借打擊中國來達到某種「政治正確」，從西方獲取經濟，安全方面的支持。立陶宛的涉台行為，亦可視為遞給美歐的「投名狀」。

如此，當然遭到了中國的反制。事實上，自立陶宛從蘇聯獨立以來，中國一直是立陶宛木材和牛奶的主要進口國。但中立關係破裂以後，中國便停止相關產品進口，外交層面，將中立關係降至代辦級，召回駐立大使。這不是「斷交」，勝似「斷交」。 2025年立陶宛對中國出口相比2021年降了超過50%，有的月份跌幅高達90%。木材、奶粉、乳酪，乳製品行業損失慘重。

而美國承諾的對立陶宛的6億美元出口信貸，只兌現了900萬美元，也沒增加採購立陶宛木材。美國對歐洲還想加關稅盤剝，對立陶宛根本不可能給什麼好處。關鍵是台灣，2021年承諾25億歐元投資、5座晶片廠，數千高薪崗位，將立陶宛打造成「歐洲矽谷」。但最終僅象徵性搞了1000萬歐元技術基金，開工為零，園區計畫徹底中止，承諾嚴重縮水，互相推諉責任。

立陶宛國旗：Visitors carrying a Lithuanian flag follow a guard of honor distributing wreaths and candles at the graves of Reinstatement Act signatories at Rasos Cemetery to mark the 100th anniversary of the restoration of Lithuanian statehood on February 16, 2018 in Vilnius, Lithuania. （Getty）

而立陶宛回看着英國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人接連訪華後，「這可能是立陶宛的重大錯誤，我們以為單獨行動、率先做某事，世界就會突然讚賞我們，」魯吉涅內如此說，「我們嘗試了，我們有了『台灣辦事處』，但世界並沒有讚賞我們。沒有人讚賞我們。」魯吉涅內不敢說這是「被刺」，只能說「世界沒有感激她」，言外之意，她意識到自己是跳樑小丑。這就是缺少獨立自主意識，缺少戰略眼光的小國的命運。

歐洲各國都尋求與中國尋求更多合作，一定程度上可以說，是他們不得不向中國這個龐大的市場屈服，連歐洲的大國都屈服了，立陶宛當然希望能夠搭上中國的發展快車，也是正常的。但是，與中國修復關係，必須拿出誠意，在核心問題上，反復跳橫，就會是搬起石頭砸自己的腳。立陶宛需知在領土與主權完整的核心利益問題上，中國沒有商量的餘地。

外交上的修正，需要的不僅是口頭上的，更是對錯誤根源的徹底清算。立陶宛若要取得中國的諒解，得先撤掉所謂「台灣辦事處」，還得就此前對中國外交官的不當行徑「道歉」。如果沒有的話，魯吉涅內的「悔恨」就只是表演。

中國與立陶宛國旗。（視覺中國）

就在魯吉涅內示好的第二天，另一條消息讓我們看到了立陶宛的撕裂。當地時間2月3日，在節目採訪中立陶宛總統瑙塞達公開表示：與中國「過於親密」，十分危險。此處的親密指的是英國，德國，法國這些跟中國親密互動的國家。瑙塞達還數落了「軟骨頭」一番，說他們沒有設立對中國的正確定位，同時將中國視為經濟夥伴，競爭對手和戰略對手，三重身份疊加，陷入了認知混亂。

大國交往，誠信是基石；小國處世，分寸是生命線。 2月4日，中國最高領導人習近平分別同俄羅斯總統普京，美國總統特朗普進行了通話。中方對特朗普說的兩句話，非常值得回味：第一句，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。第二句，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道……「言必信，行必果，說到做到」，是警示美國切不可輕看中國堅守核心原則的決心。「一件事一件事去做，不斷積累互信」，是表達願與美國攜手共進的誠意。

另外，特朗普也做了兩點承諾：第一，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。第二，重視中方在臺灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。可見，在對華政策上，特朗普都得克制，三思而後行。在特朗普的推文中，他表態，中美關係，我和中國領導人的私人關係，都非常良好，我們都意識到保持這種良好關係的重要性。

特朗普尚且如此，一個小小的立陶宛，更應該認識現實。歷史無數次證明，誰輕視中國的原則與韌性，就要準備好接受教訓。風物長宜放眼量。對於任何國家而言，尊重與共贏，才是穿越時代波瀾的永恆航標。