立陶宛認識到「重大錯誤」 獻祭台灣終竹籃打水
當大國博弈越來越激烈緊張，小國的試錯成本也會越來越高。一次不當的言行，可能讓國家承受巨額損失，甚至可能讓經濟倒行。立陶宛就是一個典型。
據立陶宛國家廣播電視台（LRT）2月3日報導，立陶宛新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，允許台灣民進黨當局在立首都維爾紐斯設立所謂「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。在接受波羅的海通訊社（BNS）採訪時，她很直白地說道，「我認為立陶宛確實是一頭撞在火車頭上，結果栽了（jumped in front of a train and lost）。」
回顧中立關係的歷程，立陶宛算是用自我獻祭的方式尋求美西方的認同。2021年時，立陶宛設立了所謂「駐立陶宛台灣代表處」，公然挑釁中方主權。次年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，各國都在密切關注局勢都沒有發聲的時候，立陶宛跳出來支援台灣。2023年，立陶宛變本加厲，拒批中國外交官簽證，2024年更直接驅逐了4名中方外交人員。2025年以後，中立的外交管道徹底切斷。過去一年多，立陶宛的反華行徑就從沒停過，不僅多次發表錯誤言論，去年下半年，還鬧出中歐班列繞開立陶宛事件。
立陶宛為什麼這麼做？在立陶宛看來，美國把中國視為頭號競爭對手，歐洲也忌憚着中國，所以想借打擊中國來達到某種「政治正確」，從西方獲取經濟，安全方面的支持。立陶宛的涉台行為，亦可視為遞給美歐的「投名狀」。
如此，當然遭到了中國的反制。事實上，自立陶宛從蘇聯獨立以來，中國一直是立陶宛木材和牛奶的主要進口國。但中立關係破裂以後，中國便停止相關產品進口，外交層面，將中立關係降至代辦級，召回駐立大使。這不是「斷交」，勝似「斷交」。 2025年立陶宛對中國出口相比2021年降了超過50%，有的月份跌幅高達90%。木材、奶粉、乳酪，乳製品行業損失慘重。
而美國承諾的對立陶宛的6億美元出口信貸，只兌現了900萬美元，也沒增加採購立陶宛木材。美國對歐洲還想加關稅盤剝，對立陶宛根本不可能給什麼好處。關鍵是台灣，2021年承諾25億歐元投資、5座晶片廠，數千高薪崗位，將立陶宛打造成「歐洲矽谷」。但最終僅象徵性搞了1000萬歐元技術基金，開工為零，園區計畫徹底中止，承諾嚴重縮水，互相推諉責任。
而立陶宛回看着英國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人接連訪華後，「這可能是立陶宛的重大錯誤，我們以為單獨行動、率先做某事，世界就會突然讚賞我們，」魯吉涅內如此說，「我們嘗試了，我們有了『台灣辦事處』，但世界並沒有讚賞我們。沒有人讚賞我們。」魯吉涅內不敢說這是「被刺」，只能說「世界沒有感激她」，言外之意，她意識到自己是跳樑小丑。這就是缺少獨立自主意識，缺少戰略眼光的小國的命運。
歐洲各國都尋求與中國尋求更多合作，一定程度上可以說，是他們不得不向中國這個龐大的市場屈服，連歐洲的大國都屈服了，立陶宛當然希望能夠搭上中國的發展快車，也是正常的。但是，與中國修復關係，必須拿出誠意，在核心問題上，反復跳橫，就會是搬起石頭砸自己的腳。立陶宛需知在領土與主權完整的核心利益問題上，中國沒有商量的餘地。
外交上的修正，需要的不僅是口頭上的，更是對錯誤根源的徹底清算。立陶宛若要取得中國的諒解，得先撤掉所謂「台灣辦事處」，還得就此前對中國外交官的不當行徑「道歉」。如果沒有的話，魯吉涅內的「悔恨」就只是表演。
就在魯吉涅內示好的第二天，另一條消息讓我們看到了立陶宛的撕裂。當地時間2月3日，在節目採訪中立陶宛總統瑙塞達公開表示：與中國「過於親密」，十分危險。此處的親密指的是英國，德國，法國這些跟中國親密互動的國家。瑙塞達還數落了「軟骨頭」一番，說他們沒有設立對中國的正確定位，同時將中國視為經濟夥伴，競爭對手和戰略對手，三重身份疊加，陷入了認知混亂。
大國交往，誠信是基石；小國處世，分寸是生命線。 2月4日，中國最高領導人習近平分別同俄羅斯總統普京，美國總統特朗普進行了通話。中方對特朗普說的兩句話，非常值得回味：第一句，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。第二句，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道……「言必信，行必果，說到做到」，是警示美國切不可輕看中國堅守核心原則的決心。「一件事一件事去做，不斷積累互信」，是表達願與美國攜手共進的誠意。
另外，特朗普也做了兩點承諾：第一，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。第二，重視中方在臺灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。可見，在對華政策上，特朗普都得克制，三思而後行。在特朗普的推文中，他表態，中美關係，我和中國領導人的私人關係，都非常良好，我們都意識到保持這種良好關係的重要性。
特朗普尚且如此，一個小小的立陶宛，更應該認識現實。歷史無數次證明，誰輕視中國的原則與韌性，就要準備好接受教訓。風物長宜放眼量。對於任何國家而言，尊重與共贏，才是穿越時代波瀾的永恆航標。