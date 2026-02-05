立陶宛總理：設台灣代表處是「對華犯大錯」　如跳軌撞火車

立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginiene，又譯魯吉涅內）2月3日公開表示，2021年立陶宛在維爾紐斯（Vilnius）開設台灣代表處一事是犯巨大錯誤，指是「跳軌撞火車，結果輸了」（jumped in front of the train and lost）。



魯吉尼埃內自2025年9月上任，根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報道，魯吉尼埃內2月3日接受採訪時稱，台當局在其他歐洲國家也開設代表處，但這些代表處都是經過正常協調並選擇「台北代表處」這個名稱後才「開門營業」，而且這些國家都與中國保持經濟合作關係。

「立陶宛犯了一個巨大的錯誤，以為只要我們主動出擊，率先行動，世界就會突然感激，我們確實嘗試了，設立台灣代表處，但世界並沒有感激，沒有人感激。」魯吉尼埃內說道。她坦白承認，在設立所謂「台灣代表處」後，未獲國際實質支持。

2026年1月29日，立陶宛總理魯吉尼埃内在柏林拜訪德國總理默茨。（Getty）

歐盟2022年初一度替立陶宛出頭，向世貿組織（WTO）提起訴訟，指控中國針對其成員國採取所謂「歧視性貿易」做法，訴訟隨著2025年歐盟宣布撤訴後不了了之。

2025年立陶宛對中國出口額較2021年暴跌逾50%，單月跌幅曾達90%。木材、奶粉、乳酪等行業損失慘重；中歐班列改道繞行，LTG鐵路公司的中國業務大受影響。

此外，台北方面2021年承諾的25億歐元（約230億港元）投資與5座晶片廠等計劃嚴重擱置，僅設立1000萬歐元（約9212萬港元）技術基金。

2025年12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作主旨發言。（中國外交部）

中國方面的態度則一貫清晰且堅定，中國外交部稱一個中國原則是國際社會普遍共識，是發展對華關係的政治基礎，是不容談判和交易的前提，中方仍然保留對立陶宛採取反制的權力。

魯吉尼埃內隨後強調，歐洲應以統一立場與中國交往，立陶宛不應脫離歐盟單獨行動。目前立陶宛政府正嘗試採取「初步小步」，尋求將對華關係恢復至與其他歐盟國家同等水平。