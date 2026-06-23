巴西女子狂纏BTS成員柾國　按門鈴133次　判囚緩刑料遭驅逐出境

一名巴西女子因多次前往韓國流行音樂組合BTS成員柾國（Jungkook，田柾國）的住所，更多次在對方住所外按門鈴，結果遭首爾地方法院判緩刑，並面臨被驅逐出境。



據英國廣播公司（BBC）6月23日報道，該女子自去年12月起約兩個月內，約20次擅闖柾國位於首爾的住所附近，作出徘徊、翻牆丟物、塞信等滋擾行為，其中一次更狂按門鈴133次，法院指此舉屬「極端痴迷」。

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案情透露，該名未被公開身份的巴西女子去年12月7日首次到訪柾國住所，其後變本加厲。她曾尾隨外賣員從側門潛入，被逮捕後獲釋並收到警告，但她未有理會。警方其後發出緊急命令，禁止她進入柾國住所100米範圍內，但她仍持續出現，最終於今年2月被移送檢察官處理。庭上透露，她一共到訪該物業約22次。

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（Liva Nation提供）

該女子辯稱自己是出於「對柾國的愛」才留下信件和照片。法院判處她1年監禁、緩刑2年，法官表示量刑時已考慮其再犯風險「不顯著」等從輕因素。除非她成功上訴，否則預料將被驅逐出境。

去年6月，亦有一名30多歲的中國女子在柾國完成兵役僅數小時後，試圖闖入其住所而被捕。