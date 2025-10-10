BTS防彈少年團的私服愛牌！解構澳洲品牌Song For The Mute

紅遍全球的韓國男團BTS防彈少年團先前宣布將於2026年強勢回歸，消息一出便讓ARMY興奮期待，近年來BTS在國際舞台上的影響力不斷擴大，成員田柾國更首次登上時裝週，以全球代言人身份現身Calvin Klein（CK）大秀掀起關注。



而除了回歸之外，另一個讓粉絲雀躍的好消息是，BTS私下鍾愛的品牌Song For The Mute，如今也能在台灣THE SPAACE電商平台入手，ARMY們終於能更貼近偶像的私服風格！

BTS防彈少年團愛牌台灣也買得到了！THE SPAACE引進澳洲品牌Song For The Mute！

來自澳洲雪梨的時裝品牌Song For The Mute，由平面設計師Melvin Tanaya與服裝設計師Lyna Ty於2010年共同創立，品牌以大膽的布料實驗和細膩工藝見長，在短短十餘年間便於國際時尚圈建立鮮明的美學語言，憑藉前衛視覺與創新精神，Song For The Mute多次攜手adidas Originals推出聯名系列，從首次亮相的SHADOWTURF鞋款，到今年於巴黎時裝週登場的Taekwondo Mei與Adizero PR，每次都引發熱烈討論，展現品牌在跨界合作上的影響力。

憑藉獨特的美學語彙，Song For The Mute已逐步在全球時尚舞台嶄露頭角，吸引國際藝人與音樂人親身演繹，其中BTS成員V、RM與田柾國多次著用，更推升品牌聲量與關注度。

BTS成員V身穿澳洲雪梨的時裝品牌Song For The Mute（IG@THV）

本季THE SPAACE電商平台特別引進Song For The Mute 2025秋冬系列，靈感來自藝術家Nancy Crow與Marla Hattabaugh於1995年發表的《Construction Series》拼布作品，並將其豐富紋理與幾何結構轉化為布料設計，系列以記憶與情感為核心，透過不對稱剪裁、層次比例、懷舊格紋與粗織材質，呈現貼近日常的穿衣語境，從丹寧外套、襯衫套裙到褶皺長褲，每件單品都延續Song For The Mute對細節與故事性的講究。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】