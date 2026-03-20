BTS防彈少年團相隔3年回歸　3.21光化門開騷Netflix獨家全球直播

韓國天團BTS（防彈少年團）於今日（20日）發行第五張專輯《ARIRANG》，並將於明天（21日）於首爾知名觀光景點光化門廣場進行全球直播的回歸演出《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，預計會吸引超過二十萬名粉絲到場。另外，Netflix早前宣布，將於明天獨家全球直播BTS的回歸演出。

《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》將於香港時間3月21日晚上7時，在Netflix作獨家全球同步直播。（ig@bts.bighitofficial）

Netflix全球190國獨家直播

今次回歸演唱會選址首爾地標光化門廣場，是首次有K-POP團體在該處開騷，亦是BTS全體成員退伍後，相隔3年多首度以「完整陣容」公開演出。直播將於香港時間3月21日晚上7時同步放送，覆蓋全球超過190個國家。

3.21回歸演唱會選址首爾地標光化門廣場，是首次有K-POP團體在此開騷。（網上圖片）

超級盃導演Hamish Hamilton操刀

除了直播陣容強大，今次演出的幕後製作更是「天花板」級別。據悉3月21日的回歸演出將由Hamish Hamilton執導，他自2010年以來一直擔任超級盃（Super Bowl）中場騷的導演。今次不僅是韓國首次進行全球直播的現場活動，更被視為Netflix有史以來規模最大的韓流直播盛事。

BTS本次回歸演出將由自2010年起每年執導NFL超級盃中場秀的Hamish Hamilton執導。(Getty Images)

新碟紀錄片隨後上架

除了直播演唱會，Netflix亦將在3月27日上架紀錄片《BTS：天團回歸》，公開新碟製作心路歷程。更令人興奮的是，BTS《ARIRANG》世界巡迴演唱會，預計橫跨34個地區進行82場演出。巡演足跡遍及北美、歐洲及中東等地，而香港站已定於2027年3月4日、6日及7日舉行。

除了直播演唱會，Netflix亦將在3月27日上架紀錄片《BTS：天團回歸》，公開新碟製作心路歷程。（網上圖片）