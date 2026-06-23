史上最強厄爾尼諾曾奪全球3%人命　氣象學家：今天可致2.5億人死

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）6月11日發布預測稱，可能是其中一場「史上最強」的厄爾尼諾現象（El Niño）正在過去一個月逐漸形成，預計在2026年11月至2027年1月之間，全球高達63%機率爆發。氣象學家預估，若按上一次1877年「史上最強」厄爾尼諾現象爆發來計算，當時超過5,000萬人喪生，相當於全球人口3%至4%，如果發生在今天，死亡人數將達至少2.5億。



1877至1878年是有記錄以來最強的厄爾尼諾現象，當時導致的全球飢荒，在印度、中國、巴西等地超過5,000萬人喪生。研究人員曾形容「這可以說是人類史上最嚴重的環境災難」。

氣象學家Ben Noll在《華盛頓郵報》發布的文章引述美國學者稱，類似19世紀70年代的多年乾旱可能再次發生，如今不同之處在於，我們的大氣和海洋溫度比當年高得多，這意味着相關極端天氣事件或會更極端。

2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。圖為厄爾尼諾狀態示意圖。（微博@中國天氣）

另一方面，文章亦提到，由於氣候監測和預測方面的巨大進步，世界現在更有能力應對氣候帶來的後果，1877年至1878年厄爾尼諾現象造成的毀滅性損失今天不太可能重演，因為加劇其影響的社會、政治和經濟因素目前並不存在。

文章指，時至今日，由於高效能運算的進步和衛星的新觀測，許多模型已可按日、週或月進行厄爾尼諾現象預測，地球可以為正在形成的厄爾尼諾現象做好充分準備。