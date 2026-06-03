世界氣象組織：極端高溫來襲　6月至8月大機會出現厄爾尼諾現象

聯合國世界氣象組織（WMO）預測，2026年可能出現中等到強度的厄爾尼諾現象，將推高全球氣溫並在未來數月內增加極端天氣風險，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱此為一項緊急的氣候警告。



據路透社6月2日報道，根據世界氣象組織的說法，厄爾尼諾現像是太平洋中部和東部海面溫度週期性升高的現象，通常持續 9 到 12 個月。

世界氣象組織表示，溫暖的海洋海水是厄爾尼諾現象發展的主要驅動因素，並預測6月至8月全球大部分地區的氣溫將高於平均值。世界氣象組織也表示，厄爾尼諾現象可能會持續到11月。

WMO 秘書長紹洛（Celeste Saulo） 表示，需為潛在的強烈厄爾尼諾做好準備，它將加劇乾旱與暴雨，並增加陸地和海洋的熱浪風險。此次事件預計將持續至11月，期間可能導致南美洲南部、美國部分地區、非洲之角及中亞降雨增多，同時引發澳洲、中美洲、印尼及南亞部分地區乾旱，並刺激太平洋中東部颶風形成。

2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。圖為厄爾尼諾狀態示意圖。（微博@中國天氣）

上一次強烈厄爾尼諾發生在2023至2024年，促使2024年成為有記錄以來最熱的一年。WMO觀察到，熱帶太平洋異常溫暖的次表層海水溫度，較平均高出攝氏6度以上，形成了驅動表面變暖的熱庫。

目前，各國需應對的關聯風險包括病媒傳播疾病擴散、糧食與水供應減少。對消費者而言，在伊朗戰爭推高通脹的背景下，厄爾尼諾可能進一步推高糧價。