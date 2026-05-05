厄爾尼諾現象或來襲　亞洲面臨能源糧食雙重壓力

中東衝突影響尚未緩解，亞洲又面臨厄爾尼諾可能來襲的威脅。這可能推高能源需求、削弱水力發電和破壞農作物。



聯合國氣象機構上周說，厄爾尼諾可能在今年5月至7月間形成。世界氣象組織也警告，初步跡象顯示強度可能較高，部分觀察稱之為「超級厄爾尼諾」。

這對亞洲並非好消息，這往往意味着高溫、乾旱或局部暴雨等極端天氣。印尼等地可能出現降雨減少，增加旱災與林火風險。

同時，能源經濟與金融分析研究所專家哈尼婭警告，氣溫升高將進一步加劇能源電網壓力，因為在燃料短缺背景下，人們將增加空調用電以降溫。

2025年9月10日，印尼度假島嶼峇里島（island of Bali）發生洪災，圖為人們扛着行李涉過被洪水淹沒的街道。（Reuters）

她說，對依賴霍爾木茲海峽石油和天然氣運輸的國家而言，供應緊張將導致燃料配給、需求管理以及經濟活動下降，從而影響整體經濟增長。

能源智庫Ember亞洲高級分析師迪尼塔指出，湄公河流域國家、尼泊爾及馬來西亞部分地區尤為脆弱。

農業方面，研究機構BMI警告，如果農產品價格上漲不足以抵消成本增加，農民利潤將被壓縮，可能減少化肥使用。這會導致產量下降，從而加劇食品價格上漲和糧食安全問題。

專家認為，氣候變化正加劇極端天氣，各國需提升能源與供應體系韌性，加快發展可再生能源與分散式電網，以應對未來不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

