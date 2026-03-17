科學家警告厄爾尼諾現象2026重臨地球　恐天氣劇變　高溫再破紀錄

科學家近日發出警告，「厄爾尼諾現象」（EL Nino，又譯聖嬰現象）將於2026年重返地球，可能導致全球天氣模式出現劇烈變化及異常高温。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上周發布的預測顯示，厄爾尼諾很可能在夏季形成，並持續至2026年底甚至更長時間。



「厄爾尼諾現象」是一種與中東太平洋赤道海面温度上升相關的氣候現象，當東西向貿易風減弱時，使得東部與中部熱帶太平洋地區的空氣温度高於正常水平。

「厄爾尼諾」可能給地球帶來的影響▼▼▼

英國氣象局長期預報主管斯凱夫（Adam Scaife）教授在2023年接受《衛報》（The Guardian）採訪時表示：

我們知道在氣候變遷下，厄爾尼諾事件的影響將會加劇，而且必須將這些影響與日益嚴重的氣候變遷本身疊加在一起。當這兩個因素結合時，我們很可能會在下一次事件中看到前所未有的熱浪。

厄爾尼諾會導致全球各地出現截然不同的天氣模式，包括澳洲和東南亞地區的嚴重乾旱，以及美國部分地區和東非的大規模洪水。過去兩次厄爾尼諾事件：2014至2016年間以及2023至2024年間，都帶來了全球性的破紀錄高温，進一步推高了全球平均温度。

氣候科學家豪斯法瑟（Zeke Hausfather）指出，厄爾尼諾的回歸增加了2027年成為另一個創紀錄高温年份的可能性。值得注意的是，2024年已被記錄為有史以來最熱的一年，這是長期人為氣候變遷與強烈厄爾尼諾天氣模式共同作用的結果。

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