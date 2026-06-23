世界盃｜球員賽場頻「爆衫」　球衣特殊面料感質如紙張

2026年世界盃正在美、加、墨如火如荼的進行，賽程未至一半，球場上就已有5名球員在比賽期間「爆衫」，當中4人需要下場換球衣。據英國廣播公司報道，這些出事球衣全部由運動品牌Puma贊助，採用一種近似於紙張質感的特殊面料，材質極輕卻被指不耐用。



報道，爆衫事件多發生在球員被對手拉扯、摔倒或被絆住時，從今屆比賽的第二場賽事開始就有球員遭殃。韓國對戰捷克賽場上，韓國後衛李韓汎試圖從捷克中場球員柏華蘇歷（Pavel Sulc）腳下搶球時拉住對方球衣，結果衣服直接被撕開。

此外還有對戰美國的巴拉圭後衛古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）、對戰比利時的埃及前鋒Mostafa Zico、對戰蘇格蘭的摩洛哥中場球員艾拿奧爾（Neil El Aynaoui），以及22日對戰埃及期間直接「爆軚」的後備前鋒奧爾德（Ben Old）。後者才剛上場不久就發現自己的短褲從正面裂開，尷尬的被要求離場更換，結果埃及隊把握對手因「爆褲」而出現的空檔，突破射入左下角，為埃及鎖定領先優勢，恐怕是幾宗「爆衫」事件中最不幸的一宗。

報道指出，涉事的幾個球隊全部採用Puma設計的球衣，品牌今次使用一種名為「Ultraweave」的物料製造，主打極致輕量，每件僅重約72克。廠方解釋，收集球員意見後，在開發球衣時將輕量、透氣、舒適及活動能力放在首位。

資料圖片：本·奧爾德的褲子破了個大洞，直到換下短褲才被允許繼續比賽。（網絡圖片）

這款球衣摸上去觸感類似於紙張，球迷購買的「球員版」球衣亦採用相同物料，網上評價普遍讚揚其透氣度，但批評耐用性不足。

Puma後發表聲明回應指，足球屬高身體接觸的運動，球衣在承受強烈拉扯下難免受損，但強調事件無礙球員表現。