施紀賢：不再是脫歐時期的英國　將派航母打擊群到北極防俄威脅

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月14日出席慕尼黑安全會議（MSC）時強調：「我們不再是脫歐時期的英國。因為我們知道，在一個危險的世界裏，我們不會透過封閉自我來掌控局面，反而會因此喪失控制。」施紀賢又指，英國將向北極和高北地區部署航母打擊群，以加強安全，抵禦俄羅斯的威脅。



施紀賢在發言中表示：「這就是我今天來到這裏的原因。因為我很清楚，沒有歐洲就沒有英國的安全，沒有英國就沒有歐洲的安全。這是歷史的教訓，也是今天的現實。」

施紀賢強調英國不再是脫歐時期的英國：

施紀賢重申：「因此，我們必須攜手應對這項挑戰。我們必須加大投入，提高效率，加強協調。至關重要的是，我們必須與美國攜手共進。」

施紀賢坦承：「美國仍然是不可或缺的力量。它在過去80多年對歐洲安全的貢獻無與倫比，我們對此也深表感激。同時，我們也意識到情況正在改變。美國國家安全戰略明確指出，歐洲必須承擔起自身防衛的首要責任。這是新的規則。」

據《英國廣播公司》（BBC）的報道，施紀賢在演說中表示，歐洲必須做好準備，為保護其人民、價值觀和生活方式而戰。他多次強調，在國防方面，歐洲必須「自立」。

施紀賢在講話中提到英國將向北極和高北地區部署航母打擊群，以應對俄羅斯的威脅。高北地區是一個用來描述地球最北端的專用名詞，包括北極圈及其周邊地區。

英國皇家海軍「威爾斯親王號」航母：

據報道，施紀賢提到的航母打擊群是由由皇家海軍旗艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦率領。

施紀賢提到，美國、加拿大和其他北約盟國也將加入這項倡議，以應對俄羅斯在該地區構成的威脅。

2026年2月14日，德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，不在圖中）一同參加分組討論時發言。（Reuters）

報道指，「威爾斯親王號」造價高達30億英鎊（約320億港元），航母打擊群是由皇家海軍多艘軍艦組成的國際聯合編隊，包括：一艘航空母艦、四十架戰機、一艘護衛艦、一艘驅逐艦、一艘潛水艇和一艘補給艦。