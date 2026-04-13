英國擬繞過國會採納歐盟規則　施紀賢：脫歐造成嚴重損害

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）政府正推動與歐洲重置關係，擬動用「亨利八世權力」（Henry VIII powers）繞過國會正常投票程序，採納歐盟的單一市場規則。



《衛報》4月12日報道，施紀賢政府擬先實施一項有關食品飲料和碳排放交易協議，使其跟上歐盟法規變化。若該協議今夏獲通過，談判代表可能會尋求透過二級立法，從汽車到農業等各個領域採納歐盟規則。

議會可以批准或否決二級立法，但不能對其進行修改。這可能意味著議員會「循例」認可新的協議，而不會對每一項協議進行辯論和投票。任何阻撓投票的行為，都可能引發與歐盟衝突，並招致報復行動。

2026年4月1日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街舉行記者會發言。（Reuters）

施紀賢本月初表示，美國對伊朗發動戰爭後動盪加劇，英國需加強與歐盟貿易及防務關係，並直言脫歐對經濟造成「嚴重損害」。

官員辯稱此舉可削減企業成本、促進貿易，且爭議由獨立仲裁庭而非歐洲法院裁決。政府消息人士預期，強硬脫歐派將「高喊叛國」，但承認脫歐造成經濟損失——英國預算責任辦公室（OBR）3月估算，脫歐令長期生產力下降4%，進出口減少15%。

在野保守黨批評國會淪為旁觀者，自由民主黨則要求工黨議員表態。智庫UK in a changing Europe 主任梅農（Anand Menon）警告，這等於「暗中與歐盟一體化」，卻沒有成員國的投票權或否決權。