紐約Cafe拒絕服務親以色列議員　美國司法部展開調查

美國司法部周一（6月22日）表示，已對紐約市的Poetica Coffee咖啡連鎖店展開調查。這間咖啡店較早前在網上發文稱，如果其週末認出到訪的親以色列民主黨聯邦眾議員高德曼（Dan Goldman），當時便會把他拒之門外。



Poetica Coffee在社交媒體上稱：「我們看到你今天來店裏喝咖啡。」「我們不服務種族主義者、法西斯主義者、恐同者、種族滅絕縱容者，以及介於這些之間的任何人。」

Poetica Coffee在社交媒體上稱：「我們看到你今天來店裏喝咖啡。」（網頁截圖）

咖啡店表示，他們已為高德曼辦理了退款，並叫高德曼永遠不要再踏足Poetica Coffee。

助理司法部長迪隆（Harmeet Dhillon）在X上表示：「民權部門已啟動調查，如確有違規，將採取執法行動。」「聯邦法律禁止咖啡店等公共場所基於顧客的種族、宗教或原國籍進行歧視。」

高德曼其後在推文下回覆道，很遺憾看到這條推文，自己前往Poetica Coffee只是為了讓女兒使用洗手間，儘管並未購買任何商品，咖啡師仍十分友善地允許她使用洗手間，於是他才買一杯咖啡作為對她善意的回報。