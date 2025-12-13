美國日本等7國簽「矽和平宣言」被指抗衡中國　美：構建矽供應鏈

美國、澳洲、日本、韓國等7國12月12日簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），被指是抗衡中國人工智能（AI）發展而出現的宣言。美國國務院指，矽和平是由美國主導的戰略倡議，旨在構建安全且由創新驅動的矽供應鏈。



根據澳洲政府公布的宣言內容，簽署國家包括美國、澳洲、韓國、日本、英國、新加坡及以色列。

美國國務院介紹，Silica指用於提煉成矽的化合物，而矽是構成電腦晶片的化學元素之一，是實現人工智能的基礎，Pax則是拉丁語，意為和平、穩定與長期繁榮。

美方指，矽和平（Pax Silica）是一項由美國主導的戰略倡議，旨在構建安全、繁榮且由創新驅動的矽供應鏈，涵蓋關鍵礦產與能源投入、先進製造、半導體、人工智能（AI）基礎設施及物流環節，倡議植根於盟友合作，旨在減少脅迫式依賴，保護作為AI根基的關鍵材料與能力，確保立場一致的國家能夠大規模地開發及部署變革技術。

美國國務院強調，矽和平倡議致力於建立一種持久經濟秩序，為合作夥伴國家開啟人工智能驅動的繁榮時代提供保障。

美方並於12日在華盛頓舉行首屆矽和平峰會，日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋和澳洲派代表出席。

澳洲政府指，簽署宣言體現澳方關注構建一個具競爭力、安全且包容的數碼生態系統（digital ecosystem）。