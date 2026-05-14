貝森特：料中國購入大量波音飛機　雙方討論建立人工智能防護機制

美國總統特朗普（Donald Trump）13日起對華進行為期3日的國事訪問。財長貝森特（Scott Bessent）表示，預期中國將購入大量波音飛機，但暗示不會購入更多大豆。他還透露，中美代表團正在討論建立人工智能防護機制。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）14日播出與貝森特的採訪。貝森特稱此次中美元首峰會將有「大量波音訂單」，雙方還將討論包括能源和農產品等其他採購項目，以及中國對美國其他非戰略性產業的投資。

就大豆採買問題，貝森特就稱中美在此前的釜山峰會期間「已經全部解決好（all taken care of）」，暗示中方不會增加採買。但他表示，鑑於今年的厄爾尼諾氣候現象可能推高大豆價格，中方應該考慮購入更多大豆。

美國財政部長貝森特於2026年5月13日抵達仁川國際機場，準備與南韓總統李在明會面，並在美國總統特朗普與中國國家主席習近平峰會前與中國副總理何立峰會進行貿易談判。（Reuters）

他稱，中國官員提出可能向美國購買能源，又稱美國將建設更多液化天然氣出口設施，其中在阿拉斯加的設施可成為主要供應源。

他指，兩國官員討論了成立「貿易委員會」來管理雙邊貿易，並成立一個專門監督非敏感領域投資的「投資委員會」，而無需負責審查外資的美國海外投資委員會（CFIUS）經手。

就人工智能領域，貝森特稱雙方合作的重點是防止非國家行為者使用先進AI模型。他形容美中是兩大「AI超級強權」，但中國在技術上仍「明顯落後」美國。