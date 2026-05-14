貝森特：料中國購入大量波音飛機 雙方討論建立人工智能防護機制
撰文：藺思含
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美國總統特朗普（Donald Trump）13日起對華進行為期3日的國事訪問。財長貝森特（Scott Bessent）表示，預期中國將購入大量波音飛機，但暗示不會購入更多大豆。他還透露，中美代表團正在討論建立人工智能防護機制。
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）14日播出與貝森特的採訪。貝森特稱此次中美元首峰會將有「大量波音訂單」，雙方還將討論包括能源和農產品等其他採購項目，以及中國對美國其他非戰略性產業的投資。
就大豆採買問題，貝森特就稱中美在此前的釜山峰會期間「已經全部解決好（all taken care of）」，暗示中方不會增加採買。但他表示，鑑於今年的厄爾尼諾氣候現象可能推高大豆價格，中方應該考慮購入更多大豆。
他稱，中國官員提出可能向美國購買能源，又稱美國將建設更多液化天然氣出口設施，其中在阿拉斯加的設施可成為主要供應源。
他指，兩國官員討論了成立「貿易委員會」來管理雙邊貿易，並成立一個專門監督非敏感領域投資的「投資委員會」，而無需負責審查外資的美國海外投資委員會（CFIUS）經手。
就人工智能領域，貝森特稱雙方合作的重點是防止非國家行為者使用先進AI模型。他形容美中是兩大「AI超級強權」，但中國在技術上仍「明顯落後」美國。
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