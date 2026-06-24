世界盃2026｜恩芬天奴稱設飲水時間是好事　擬未來賽事續採用

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）6月23日回應本屆世界盃引入補水休息機制，他稱這是為「保障賽事公平」，重申措施並未為國際足協帶來更多收益。他還表示，國際足協之後會進行分析，以決定是否在日後的世界盃保留飲水休息時間。



本屆賽事不論場地、氣溫條件，每半場約22分鐘統一設置補水暫停，在空調球場等場景引發大量球迷噓聲，外界質疑該機制是變相商業暫停、影響比賽流暢度。

恩芬天奴周二辯護稱，統一補水規則是為保障賽事公平，避免僅高溫場地設置休息帶來參賽優劣差異。他認為短暫休整可讓球員調整狀態、修正戰術失誤，保障全場高強度對抗，助力賽事提升觀賞性。

2026年6月10日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在記者會上為賽事安排與定價機制辯護。（Reuters）

同時。恩芬天奴否認該機制為足聯帶來額外廣告收益，稱相關轉播合約早已在決定引入補水休息規則前簽署。

另外，恩芬天奴受訪時透露美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於7月19日現身新澤西州的世界盃決賽賽事，與他一同觀賽並頒發冠軍獎盃。值得注意的是，特朗普尚未觀看本屆世界盃任何一場賽事，他去年在新澤西曾出席世界冠軍球會盃（FIFA Club World Cup）決賽，並上台頒獎給冠軍隊伍英超球會車路士，當時現場觀眾掌聲噓聲齊飛。