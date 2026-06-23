世界盃｜政治觀影響捧邊個？研究：開明派撐美斯　保守派更愛C朗

今屆可能是兩大球王的最後一屆世界盃，想見證美斯再下一城，還是C朗完夢棒走大力神盃？相信球迷們總有偏心其中一位，或許你的政治取態能告訴你更支持哪位！



新加坡南洋理工大學（NTU Singapore）發布一項調查研究顯示，民眾偏好美斯（Lionel Messi，又譯：梅西） 或C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又稱：C羅），不只是球技喜好，更與個人政治立場、自尊程度及媒體使用習慣高度相關，隱含價值觀差異。



透過26國、逾萬名受訪者數據證實，政治立場偏向開明的人多支持作風低調、重視團隊的美斯；保守派則偏愛野心強、突顯個人成就的C朗，且該特徵在年輕族群最為明顯。

2026年6月17日，葡萄牙對陣剛果民主共和國，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又稱：C羅）在賽前熱身時眨眼。（Reuters）

在地域偏好上，西歐國家、美國、加拿大等8國偏愛美斯，其中韓國為全球最挺美斯的國家，主因是C朗拿度2019年首爾表演賽缺席，導致其當地評價偏低；而北非、中東及東南亞等11國民眾多偏愛C朗拿度；其餘7國無明顯傾向。

此外，研究還發現，高自尊、習慣用Tik Tok與Instagram刷短視頻的民眾，更支持擅長社群營銷、展現自信氣勢的C朗拿度。

學者推測，人們會認同與自身價值觀相符的公眾人物，而政治認同會滲透流行文化和日常選擇。