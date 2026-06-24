世界盃2026｜約旦首都球迷因球隊出局爆人踩人事故　最少1死8傷

約旦首都安曼市中心廣場6月23日有大型戶外觀賽活動，數千名狂熱球迷透過戶外巨型屏幕觀看約旦對戰阿爾及利亞的世界盃關鍵賽事，期間現場因人數過多陷入極度擠擁，激動的群眾發生劇烈推撞，引發人踩人慘劇，最終造成一人死亡，8人受傷。



據約旦官方通訊社（Jordan News Agency）引述該國公共安全局發表的最新災情聲明，是次意外發生於首都安曼市中心的著名地標哈希姆廣場（Hashemite Square）。當地緊急救援小組派出多輛救護車趕赴現場，從人堆中救出9名傷者，並送往附近急症室搶救。

其中一名嚴重胸腹擠壓窒息的受傷球迷，在送抵醫院後不久便因傷勢過重，宣告不治身亡。至於其餘8名被送院的傷者，經初步診斷分別遭受了輕度至中度的不同程度創傷，目前傷勢穩定，正在留院接受進一步觀察與治療。

約旦隊在6月23日以1比2敗於阿爾及利亞腳下，注定淘汰出局。(Reuters)

當局稱，死者已被送往法醫部門進行屍檢，以確定確切的死因。當局表示，傷者目前情況穩定，事件調查仍在進行中。

由於今次是約旦國家足球隊史上首次成功晉身世界盃決賽周，大批壓抑已久的球迷聚集觀戰。大批民眾揮舞國旗、情緒極其高漲，為歷史性的賽事吶喊助威。約旦隊最終以1比2敗於阿爾及利亞腳下，注定淘汰出局。現場民眾的情緒開始出現劇烈波動，導致場面失控。