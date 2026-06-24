特朗普：伊朗同意接受最高級別核檢查　德黑蘭否認

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月23日（周二）表示，伊朗已同意永久接受「最高級別的核檢查」，並指美方已同意讓霍爾木茲海峽保持開放，不再對伊朗實施海上封鎖。德黑蘭方面則表示，伊朗並沒有計劃讓國際原子能機構（IAEA）重返伊朗遭攻擊的核設施進行檢查。



特朗普在網上發文表示：「儘管伊朗方面百般抗議，並發表了與此相反的虛假聲明，再加上假新聞媒體的持續炒作，他們竭盡所能地淡化美國的勝利，伊朗已經完全同意在未來很長一段時間內（無限期！）接受最高級別的核檢查。」

特朗普發文指伊朗同意接受最高級別的核檢查：

2026年6月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，伊朗已同意永久接受「最高級別的核檢查」，並指美方已同意讓霍爾木茲海峽保持開放，不再對伊朗實施海上封鎖。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普堅稱：「這將確保「核誠信」。如果他們不同意這一點，談判將無法繼續！基於伊朗做出的這項承諾和其他重大讓步，我同意霍爾木茲海峽將保持開放，不再實施海上封鎖。」

據美媒報道，這是圍繞會談進展的又一次針鋒相對的交鋒。會談於上週末在瑞士舉行。22日，美國副總統萬斯（JD Vance）表示，伊朗同意讓國際原子能機構的核查人員入境，代表會談取得「重大里程碑」。

萬斯並未具體說明核查人員將享有何種權限。數小時後，德黑蘭方面表示，將「按照現有程序」繼續與聯合國原子能機構合作，暗示在這方面並沒有任何變化。

特朗普在貼文中還聲稱，任何向伊朗提供的財政援助都將附帶條件，即騰出的資金必須用於「從美國購買食品和醫療用品，包括從我們偉大的美國農民那裡購買玉米、小麥和大豆」。「這些都是伊朗急需的物資。這是一場人道危機，我覺得現在就必須伸出援手，以免為時過晚。談判進展順利！」

據路透社報道，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）同日表示，伊朗官員並沒有在瑞士與國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）舉行會晤，也沒有計劃讓國際原子能機構檢查伊朗受損的核設施。

伊朗常駐日內瓦聯合國代表巴赫雷尼（Ali Bahreini）同日否認與美國達成用被凍結資金購買美方食品和醫療用品的協議。

2026年6月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示一份已簽署的有關量子運算的行政命令。（Retuers）

他表示：「伊朗是唯一有權決定如何處置其即將被解凍資產的國家，因此，我反對其他國家可能對這些決定或進程施加影響的說法。」