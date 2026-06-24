李強晤韓國總理　稱願在經貿與高新技術等領域加強合作

中國國務院總理李強6月24日在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式並致辭，稱中國與世界融合發展從來不是權宜之計，而是順應歷史潮流、根植於自身發展理念的戰略之舉。論壇期間，李強總理會見韓國總理金民錫，雙方願在經貿、高新技術等領域加強合作。



李強表示，在國際形勢愈發動盪不安背景下，中國經濟不懼風雨、奮楫破浪，呈現出「穩、新、活、融」的一幅多維圖景，展現了堅韌向前、蓬勃向好的開局之勢，為不確定性增多的世界注入了寶貴的確定性。

李強稱，中國創新是苦練內功出來、是千行百業用出來。其中提到華為長期遭受外圍風險，但研發投入不降反升；他強調中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。

李強又指，創新合作是破解全球增長困境的必然選擇。中國將進一步擴大市場准入，持續打造一流營商環境，真誠歡迎各國企業來華投資興業，更多分享中國發展新機遇。

2026年6月23日至25日，第十七屆夏季達沃斯論壇在大連國際會議中心舉行。（新華社）

周二（6月23日）下午，李強總理會見來華出席夏季達沃斯論壇的韓國總理金民錫。李強表示，習近平主席同李在明總統成功實現互訪，達成一系列重要共識，為中韓關係發展進一步規劃了藍圖。中方始終高度重視發展對韓關係，願同韓方一道遵循兩國元首戰略引領，築牢政治互信基礎，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，堅持平等互利，不斷拓展合作的廣度深度，推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。

2026年6月23日，國務院總理李強在大連會見來華出席夏季達沃斯論壇的韓國總理金民錫。（Instagram@kimminseok2030）

李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，推動兩國貿易擴面提質。中韓在創新領域各有所長，產業鏈價值鏈深度融合，可以進一步推動對接互嵌，充分發揮互補優勢，鞏固做優傳統產業合作，拓展半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作，共同搶抓創新發展的新機遇。

李強稱，雙方要深化旅遊、教育、地方、青少年、媒體、智庫等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。近些年，亞太經濟保持較快發展，得益於各國總體堅持開放合作。中方願同韓方加強協調配合，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和多邊主義，維護全球產供鏈安全穩定，為亞太乃至全球發展注入正能量。

2026年6月23日，國務院總理李強在大連會見來華出席夏季達沃斯論壇的韓國總理金民錫。（中國外交部）

金民錫表示，習近平主席同李在明總統成功會晤意義重大，推動韓中戰略合作夥伴關係邁入深入發展的新階段。韓方期待同中方落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程，密切文化、旅遊、青年等人文交流。

金民錫又稱，韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作。韓方重視中國在國際事務中的重要作用和影響，積極支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強溝通協調，為捍衛多邊主義、維護地區和國際和平穩定作出更大努力。