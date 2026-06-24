李強晤韓國總理 稱願在經貿與高新技術等領域加強合作
中國國務院總理李強6月24日在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式並致辭，稱中國與世界融合發展從來不是權宜之計，而是順應歷史潮流、根植於自身發展理念的戰略之舉。論壇期間，李強總理會見韓國總理金民錫，雙方願在經貿、高新技術等領域加強合作。
李強表示，在國際形勢愈發動盪不安背景下，中國經濟不懼風雨、奮楫破浪，呈現出「穩、新、活、融」的一幅多維圖景，展現了堅韌向前、蓬勃向好的開局之勢，為不確定性增多的世界注入了寶貴的確定性。
李強稱，中國創新是苦練內功出來、是千行百業用出來。其中提到華為長期遭受外圍風險，但研發投入不降反升；他強調中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。
李強又指，創新合作是破解全球增長困境的必然選擇。中國將進一步擴大市場准入，持續打造一流營商環境，真誠歡迎各國企業來華投資興業，更多分享中國發展新機遇。
周二（6月23日）下午，李強總理會見來華出席夏季達沃斯論壇的韓國總理金民錫。李強表示，習近平主席同李在明總統成功實現互訪，達成一系列重要共識，為中韓關係發展進一步規劃了藍圖。中方始終高度重視發展對韓關係，願同韓方一道遵循兩國元首戰略引領，築牢政治互信基礎，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，堅持平等互利，不斷拓展合作的廣度深度，推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。
李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，推動兩國貿易擴面提質。中韓在創新領域各有所長，產業鏈價值鏈深度融合，可以進一步推動對接互嵌，充分發揮互補優勢，鞏固做優傳統產業合作，拓展半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作，共同搶抓創新發展的新機遇。
李強稱，雙方要深化旅遊、教育、地方、青少年、媒體、智庫等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。近些年，亞太經濟保持較快發展，得益於各國總體堅持開放合作。中方願同韓方加強協調配合，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和多邊主義，維護全球產供鏈安全穩定，為亞太乃至全球發展注入正能量。
金民錫表示，習近平主席同李在明總統成功會晤意義重大，推動韓中戰略合作夥伴關係邁入深入發展的新階段。韓方期待同中方落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程，密切文化、旅遊、青年等人文交流。
金民錫又稱，韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作。韓方重視中國在國際事務中的重要作用和影響，積極支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強溝通協調，為捍衛多邊主義、維護地區和國際和平穩定作出更大努力。