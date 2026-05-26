李強分晤夏巴茲及武契奇　推動加強經貿合作

國務院總理李強周一（5月25日）在北京分別與到訪的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）會面，稱中方願與兩國加強經貿合作。



圖為2026年5月25日，國務院總理李強與到訪中國的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）會面。（中國外交部圖片）

促巴基斯坦保障中國人員及項目安全

李強與夏巴茲會面時稱，中方願同巴方深入推進中巴經濟走廊建設，加強產業、礦業、農業、民生、金融等領域合作，進口巴方更多優質產品，並積極打造雙邊自貿協定升級版。雙方還可以探討開展人工智能、數字經濟、綠色能源等領域合作，中方也歡迎更多巴基斯坦青年學生來華學習深造。

李強又稱，希望巴方繼續採取必要措施，保護當地中國人員、項目和機構安全，營造安全穩定的合作環境。

圖為2026年5月25日，國務院總理李強與到訪中國的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）會面。（中國外交部圖片）

願助「匈塞鐵路」塞爾維亞段維護運營

李強與武契奇會面時稱，中方願同塞方加強發展戰略對接，更好發揮兩國經貿混委會、投資工作組等機制作用，進一步釋放雙邊自貿協定積極效應。中方願進口塞方更多優質產品，支持更多有實力的中國企業赴塞投資，拓展人工智能、新能源、先進製造、綠色低碳等領域合作。

李強又稱，匈塞鐵路是共建「一帶一路」旗艦項目，中方願同塞方一道做好塞爾維亞段維護運營，積極推動全段早日通車。