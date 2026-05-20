塞爾維亞總統武契奇5月24日起訪華　將晤習近平李強

中國外交部發言人5月20日宣布，應國家主席習近平邀請，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）將於5月24日至28日對中國進行國事訪問。



外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，塞爾維亞是第一個同中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。在兩國領導人戰略引領下，近年來中塞關係高水準運行，雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固，合作成果豐碩，多邊協作緊密，人員往來熱絡。

2026年5月19日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

郭嘉昆指出，武契奇總統同習近平主席保持密切交往，這是武契奇總統首次對中國進行國事訪問。

郭嘉昆介紹，訪問期間，習近平主席和李強總理將分別會見武契奇總統，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。

郭嘉昆強調，中方願同塞方一道，以武契奇總統訪華為契機，鑄牢「鐵桿友誼」，拓展互利合作，豐富人文交流，密切多邊協調，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。