紐約市長曼達尼政治勢力崛起　力挺3社會主義派候選人全勝

美國多州國會6月23日舉行國會議員初選，紐約民主黨籍市長曼達尼（Zohran Mamdani）政治影響力崛起，其力挺的三名社會主義派候選人成功當選，更拉下兩位民主黨現任議員，為民主黨中期選舉及2028年總統大選埋下變數。



在曼達尼的強力背書下，反加沙戰爭抗議核心組織者之一希瓦利埃（Darializa Avila Chevalier）險勝連任五屆的眾議員埃斯派利亞特（Adriano Espaillat）、前紐約市審計長蘭德（Brad Lander）擊敗了當選2屆的現任聯邦眾議員戈德曼（Dan Goldman）、州眾議員瓦爾德斯（Claire Valdez）亦領先現任布魯克林區長安雷諾索（Antonio Reynoso）。

2026年6月23日，紐約第十選區國會眾議員候選人蘭德(Brad Lander)獲勝後，與紐約民主社會主義市長曼達尼（Zohran Mamdani）參加慶祝派對。（Reuters）

有分析表示，本次紐約初選核心爭議聚焦美以關係，多名獲勝進步派候選人公開質疑對以色列政策，抨擊拜登政府對以決策失誤，主張區分反猶主義與批判以色列政府，成為民主黨內重大分歧點。

美媒指出，本輪初選展示曼達尼市長日益增加的政治實力，亦暴露民主黨深度分化，選民不僅強烈反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），也對黨內建制派感到不滿，並尋求變革。

不過，民主黨並非單純全面左傾，在紐約、猶他、愛荷華多個選區選民，相繼支持溫和派候選人，制衡極端左翼路線。