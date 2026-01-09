明尼蘇達女子遭ICE擊斃　紐約市長指是謀殺　涉事探員曾執法遇襲

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。有美媒報道，涉事移民局探員2025年夏天截查一名疑犯時，過程中探員的手臂被卡在疑犯汽車後窗上被拖行後受傷，探員其後用電擊槍將疑犯制服。此外，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）認為，古德被槍殺的事件是「謀殺」（murder）。



據美媒報道，去年夏天，一名移民局探員曾身陷險境。

據法庭文件顯示，一名疑犯駕車逃逸，將移民局探員的手臂壓在車後窗上，拖行了約91米。記錄顯示，這名探員手臂和手部受傷，在與疑犯交火期間，曾使用電擊槍射擊。

大約六個月後，同一名探員再試圖攔截另一名司機時，該名司機突然加速駛離現場。這一次，他在近距離連開多槍，擊斃了37歲的古德。

涉事移民局探員羅斯：

據法庭文件顯示，這名移民局探員名叫羅斯（Jonathan Ross）。一位國土安全部高級官員證實，這宗案件的涉事探員與7日開槍擊斃古德的探員是同一人。

據羅斯向法院提供的證詞，他2004至2005年曾在伊拉克為美國國民警衛隊服役。在過去近20年，羅斯為邊境巡邏隊和移民及海關執法局工作期間，他曾執行過「數百次」交通截查，其中包括遭遇試圖逃逸的司機。

羅斯曾向陪審團表示：「他們（嘗試逃逸的司機）的行為異常，他們冒着極大的風險，而且他們似乎沒有注意到路上的其他車輛，他們通常都會做出一些極端的駕駛動作。」

特朗普政府引述上述這宗案件，作為移民局探員面臨生命威脅，並被迫採取極端武力應對的理據。

副總統萬斯（JD Vance）表示：「六個月前，那位移民局探員差點被車拖行致死，你覺得他是否會對有人開車撞他這件事有點敏感？」

據報道，明尼蘇達的議員和一些專家卻表示，7日發生的事件並沒有危及探員的生命，因為事發時古德正嘗試駛離現場。

前明尼阿波利斯警察局長Medaria Arradondo表示：「要使用致命武力，必須存在極其嚴重的情況才會向個人開槍。」她認為，這名探員當時應該做的應該是避開古德駕駛的車輛。

此外，紐約市長曼達尼接受採訪時強調：「正如我直接向（特朗普總統）表達的那樣，這些移民局的突襲行動是殘酷不人道的，對公共安全沒有任何益處。」

曼達尼表示：「我們都應該能夠從事發時的影片得出一個結論，那位移民局探員在明尼阿波利斯市謀殺了一名女子。」