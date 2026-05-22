世界盃2026｜紐約市長與FIFA傾掂數　市民可用400元買1000張波飛

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）5月21日宣布，紐約市與紐約新澤西組委會合作，為紐約市民爭取到1000張2026世界盃的特價門票，每張50美元（約400港元），還包括為球迷提供往返大都會人壽體育場（Met Life Stadium）的免費巴士接送。



曼達尼拍片宣布為紐約市民爭取到1000張特價門票：

曼達尼表示：「世界盃即將來到我們家門口，我們希望確保紐約市的勞工階層有機會參與其中。我們與組委會進行深入的討論，確保這項賽事真正屬於那些造就這座城市的民眾。今天，1000名紐約市民將有機會以50美元（約400港元）的價格進入看台，並享受免費巴士接送服務。我為紐約市能夠走在前列而感到自豪。」

該項目涵蓋五場小組賽和兩場淘汰賽，每場比賽大約分配150張門票。 15歲以上的紐約市民可以參加抽獎，有機會獲得購買門票的機會，中獎者將隨機抽出。

抽獎活動將於5月25日（周一）上午10時在www.regnyctix.com網站開放，並於30日（周六）午夜截止。紐約市民每日可參與一次，每日參與抽獎的名額上限為50,000人。中獎者將於6月3日收到通知，每人最多可購買兩張門票。

為防止黃牛炒賣，門票不可轉讓，並將在每場比賽當日於官方入閘口直接發放給中獎者。每位中獎者均可享受從領取地點到紐約新澤西體育場的免費往返交通。

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體育媒體ESPN引述兩名熟悉談判情況的消息人士報道，該協議需要獲得國際足協（FIFA）的批准，而曼達尼自3月以來就一直在與國際足協主席恩芬天奴商討以獲得批准。