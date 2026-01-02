紐約市長曼達尼宣誓就任　誓言奉行民主社會主義　將大膽管理市政

美國民主黨人曼達尼（Zohran Mamdani）1月1日宣誓就任紐約市長。他在市政廳舉行的公開宣誓就職儀式上誓言，將推行一系列積極的政策，旨在降低紐約的生活成本，讓勞工階層能夠過得更好。曼達尼強調他會積極履行競選承諾，大膽管理紐約市政。



據路透社報道，曼達尼屬於民主黨左翼的民主社會主義派成員，2025年11月以壓倒性優勢當選市長。

民主黨黨內部份人讚賞他的政治風格，而共和黨人則對他口誅筆伐，視他為國家政治舞台上的一個「反面教材」。

34歲的曼達尼在競選期間專注於生活成本問題，並對共和黨總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起尖銳的批評。過去一年，由於通脹持續高企，特朗普的支持率不斷下降。

據報道，紐約市800萬居民中，有人充滿希望，亦有人憂心忡忡；他們皆認為曼達尼將成為一股顛覆性的政治力量。在公開宣誓就職後的演講中，曼達尼重申其競選時的核心承諾：全民免費托兒服務、讓租金變得更可負擔和提供全民免費巴士服務。

曼達尼強調：「我們將向所有紐約市民負責，而不是對任何妄圖用金錢收買我們民主的億萬富豪或寡頭負責。我以民主社會主義人士的身份當選，我也會以民主社會主義者的身份執政。」

群眾高喊「向富人徵稅」

在曼達尼的就職典禮上，參議員桑德斯（Bernie Sanders）和眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）分別上台發表講話，他們都是民主黨內屬自由派的民主社會主義人士。

報道指，曼達尼過往一直視桑德斯為自己的精神啟蒙老師，桑達斯為曼達尼的施政綱領護航。

桑德斯表示：「確保人們能夠住進可負擔的住房並非激進之舉，這是正確且體面的做法。」

當桑德斯呼籲美國百萬富翁和億萬富豪交更多稅時，現場數千名支持者爆發出熱烈的歡呼聲，高喊「向富人徵稅」。

儘管現場氣溫甚低，紐約市政府仍在百老匯沿線設立了觀看區，以便更多民眾能夠觀看包括音樂表演在內的就職典禮直播。

27歲的Mae Hardman-Hill是曼達尼競選團隊的志願者，她說感覺蠻打你的政治勢頭越來越強勁。

2026年1月1日，美國紐約市，民主黨紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani，左）宣誓就任。圖為曼達尼和他的妻子杜瓦吉（Rama Duwaji，右）在就職典禮上向民眾揮手致意。（Reuters）

Hardman-Hill對曼達尼出任市長感到鼓舞：「我是土生土長的紐約人。我眼睜睜地看着我的城市變得越來越難以昂貴和難以負擔，越來越不宜居，我真的很高興，普通百姓能夠重新獲得一些權力。」