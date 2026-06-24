英法德發表聯合聲明　關切中國在台灣東部海域活動

自日本與菲律賓單方面啟動所謂「海域劃界談判」後，中國海警持續在台灣以東海運展開執法巡查行動，作為堅決回應，同時明確釋放信號，中國在該海域擁有不可動搖的重要話語權與管治權。對此，英國在台辦事處、法國在台協會、德國在台協會6月24日發表聯合聲明，稱對中國在台灣東部海域活動「表達關切」。



三國駐台機構指，中國在台海東部海域的行動，「威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全」，反對任何單方面改變台海現狀的行為，尤其反對以威脅、武力或脅迫手段進行改變，並強調所有航行權利和自由以及還遠和船舶的安全必須得到保障和尊重。

2026年6月24日，英國在台辦事處、法國在台協會、德國在台協會發表聯合聲明，稱中國在台灣東部海域活動威脅區域穩定。（英國在台辦事處）

事實上，中方曾多次就日菲單方面推進海域劃界、攪動南海及台海局勢的行為表明堅定立場，並表示台海及周邊海域局勢的動盪根源，在於個別國家屢次挑釁中國主權、破壞區域規則。

至於中國海警巡查行動，央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」曾發文表示，台灣以東相關海域是中國管轄海域，中國海警在本國管轄海域開展是合法合規，完全是主權範圍內的正當行為。