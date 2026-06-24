世界盃2026｜民主剛果雕像球迷趕及到場　全程站立撐祖國爆紅

一眾剛果民主共和國（民主剛果）的球迷，理所當然地穿上淺藍色的國家隊球衣，佈滿瓜達拉哈拉球場看台的其中一區域。在萬藍叢中卻有一點紅，一名穿上紅色西裝褸﹑藍色西褲的球衣，在90分鐘比賽時全程站立，原來他是民主剛果的著名球迷。



這個前總理「雕像」是民主剛果球迷的代表人物，在上年的非國盃爆紅。（路透社）

在墨西哥瓜達拉哈拉球場上演的哥倫比亞對剛果民主共和國，一名雕像般的男子在看台上出現，不少球迷特意上前打卡。這個「雕像」原來薄有名氣，在上年的非洲國家盃16強已經出現過，當一眾球迷興奮地打和時，他卻在前方高舉右手，全場動也不動，這片段在社交網站流傳。

盧蒙巴「雕像」終於在民主剛果的賽事現身。（路透社）

這個「雕像」真名是Michel Nkuka Mboladinga，他的一身裝扮是為了致敬民主剛果的前總理盧蒙巴（Patrice Lumumba）。民主剛果曾經被比利時統治，然後在1960年獨主，而盧蒙巴正是獨立運動的領導者，同時是民主剛果獨立後的首位總理，但盧蒙巴在1961年初被暗殺，他被視為該國的民族英雄。

「我站着不動，因為我相信可以為球隊注入精神的力量....」Nkuka Mboladinga早前受訪時解釋不動的原因，對比盧蒙巴的犧牲，他站着全場只是小菜一碟，每次扮成前總理，也是向他致敬的方法，「他（盧蒙巴）為我們爭取自由，甘願犧牲自己的生命，他是我們的英雄﹑精神領袖及學習對象。」

盧蒙巴「雕像」希望為球隊注入力量。（路透社）

（路透社）

Nkuka Mboladinga在網上熱爆，成為民主剛果球迷的代表人物，球迷們甚至請求總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）把這名「雕像」納入代表團。民主剛果相隔52年再戰世界盃，首戰對葡萄牙時，卻未見這名著名球迷的身影，事關民主剛果近期爆發伊波拉病毒，Nkuka Mboladinga在侯斯頓接受隔離，因而錯過第一戰，今仗終趕及在瓜達拉哈拉球場現身。

瓜達拉哈拉球場對民主剛果甚有意義，事關民主剛果對牙買加的附加賽，正是在同一球場上演，當時Nkuka Mboladinga卻因簽證問題未能親身到場。即使今場不敵哥倫比亞，這個盧蒙巴「雕像」的現身，對他及球迷們也是別具意義，見證民主剛果再戰世界盃。