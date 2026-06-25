特朗普與黨友就伊朗問題爆罵戰　參議員：為人民爭取答案無懼威嚇

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月24日（周三）在與共和黨同僚舉行的閉門會議上，因伊朗戰爭問題與共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）發生激烈爭吵。卡西迪向記者憶述當時的情況：「他（特朗普）不太喜歡我的評論，提高了嗓門。我失去了理智。這很不合適，這是我的愛爾蘭血統使然。但我再次用同樣的語氣和音量回應了他，我們就這樣你來我往地爭論起來。」



參議院23日以50對48票通過《戰爭權力決議》，旨在限制總統特朗普在未獲國會授權下繼續對伊朗採取軍事行動。卡西迪正是其中四位倒戈投下支持票的共和黨人。



卡西迪描述與特朗普爭執的過程：

卡西迪在會議上稱，特朗普政府需要解釋他上週簽署的諒解備忘錄。雖然該協議為伊朗提供財政誘因，但卻未能實現他在戰爭之初設定的任何目標。

卡西迪向媒體表示，「美國人民需要知道的比我們被告知的更多。雖然我不能完全確定，但目前看來，事情的發展方向與我們之前被告知的並不一樣。」

卡西迪描述與特朗普爭執的過程：

在特朗普早前支持其一位對手後，卡西迪在路易斯安那州的共和黨參議員初選中意外落敗，代表他無法參與今年11月的中期選舉角逐連任。

卡西迪在與特朗普爭執後表示：「我毫不掩飾地與總統對抗，要求向參議院和美國人民公開更多信息。我對此絕不道歉。如果有人試圖恐嚇我，讓我不敢問這個問題，我也不會接受。我是在維護美國人民的利益，即便我是在和總統對話。」

路透社益普索（Ipsos）民調顯示，僅有四分之一的美國人認為這場戰爭值得付出代價，而特朗普目前的支持率也跌至他去年重返白宮以來的最低點。