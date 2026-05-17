委內瑞拉遣送馬杜羅親信至美國 路透：或將協助美方指證馬杜羅
撰文：劉耀洋
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委內瑞拉移民局5月16日表示，他們已將總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的親信薩阿卜（Alex Saab）遣送至美國。路透社引述消息人士稱，薩博或會提供資料，方便美方指證馬杜羅涉及的多項刑事控罪。
路透社報道，美軍1月突襲委內瑞拉並擄走馬杜羅，薩博一個月後亦在首都卡拉卡斯被捕。
商人出身的薩阿卜曾任委內瑞拉工業部長，他2020年一度被捕並被引渡往美國，面臨洗黑錢等指控，到2023年在美國與委內瑞拉的交換囚犯行動中獲釋回國。
馬杜羅夫婦如今面臨串謀實施毒品恐怖主義在內的刑事指控，2人皆否認控罪。知情人士稱，被視為馬杜羅親信的薩阿卜遭引渡至美國後，或可能會向美方提供相關訊息。
報道指，薩阿卜被委方遣送至美國的事件表明，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導下的委內瑞拉進一步加大與美國的合作。
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