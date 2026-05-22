委內瑞拉選美小姐發血流披臉影片　指控知名造型師攻擊　警方拉人

康城影展舉行期間，2025年委內瑞拉小姐（Miss Venezuela 2025）Andrea del Val發布影片，顯示自己在酒店房間內血流披臉的影片，她指自己遭造型師Giovanni Laguna暴力襲擊，事件引起廣泛關注。



29歲的Andrea del Val把自拍影片發到社交網站，畫面中她面部血流不止，房間內傢俱、物品散落一地，環境十分淩亂。她在影片內稱，這場衝突徹底暴露Giovanni Laguna的真實面目。

她指「看，這就是Giovanni Laguna做的。恭喜你，Giovanni，這就是我想做的，展示你真實面目。」在影片中，Giovanni Laguna坐在梳化上。

33歲的Giovanni Laguna是拉丁美洲知名造型師，自2023年起擔任哥倫比亞環球小姐創意總監，也是知名明星和選美皇后的造型師。

據外媒報道，事發時，酒店客人聽到房間內的打鬥與呼喊聲後隨即報警。警方抵達後當場將Giovanni Laguna拘留，相關抓捕畫面也公開傳播。

目前，Andrea del Val已接受醫療救治。但此次衝突的具體起因尚未查明，Giovanni Laguna面臨的相關指控也未明確，法國警方暫未對此事作出公開回應，事件仍有待進一步調查。